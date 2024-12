Ndërrimi i vajit në kutinë e shpejtësisë: Kur shfaqen problemet e para, është koha të shkoni te mekaniku!

Kutitë e ingranazheve gjithashtu kërkojnë lubrifikim, dhe pak është shkruar për vajrat e kutisë së shpejtësisë.

Përkatësisht, rekomandohet edhe ndërrimi i vajit në kuti ingranazhesh. Intervalet më të zakonshme në transmetimet automatike janë nga 90-120 mijë kilometra, në varësi të ngarkesës në veturë.

Duhet të jetë e njëjtë me transmisionet manuale ose duhet të ndërroni vajin çdo gjashtë deri në tetë vjet. Sigurisht, gjithçka varet nga stili i drejtimit. Automjetet sportive dhe ndërrimi më agresiv i makinave nuk kanë një efekt të dobishëm në kutinë e shpejtësisë dhe vajin.

Vaji në kutinë e shpejtësisë lubrifikon të gjitha pjesët kryesore, zvogëlon fërkimin, por gjithashtu i ftoh ato dhe zvogëlon rrezikun e korrozionit. Vaji humbet vetitë e tij me kalimin e kohës dhe shpesh kontaminohet me grimca të vogla që prodhohen si produkte të kutisë së shpejtësisë. Në fazën e hershme, vaji i transporton këto papastërti të vogla drejt filtrit, por më vonë, nëse nuk ndërrohet, do të humbasë aftësinë e tij pastruese dhe thjesht do të ngopet me grimca të vogla.

Nëse vëreni ndryshime më të vështira të marsheve, veçanërisht me transmisione manuale, ose probleme gjatë ndërrimit në marshin e parë dhe të dytë, kjo mund të jetë një shenjë e vajit të konsumuar të transmisionit dhe nevojës për ta ndryshuar atë.

Vaji në transmetimet manuale ka një jetëgjatësi prej rreth 150 mijë kilometrash – nëse prodhuesi nuk ka specifikuar datat e zëvendësimit.

Ndërrimi i vajit është një punë komplekse, veçanërisht me transmetimet automatike (ekziston gjithashtu nevoja për të shpëlarë transmetimin), kështu që nëse nuk jeni të sigurt për aftësitë tuaja të shërbimit, është më mirë të kontaktoni një mekanik.