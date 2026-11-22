Kur blejmë një veturë, një nga dilemat kryesore është nëse duhet të zgjedhim ndërruesit manual apo atë automatike. Përgjigjja varet nga mënyra e përdorimit të veturës, kostot e mirëmbajtjes dhe distancat që përshkohen.
Sot, ndërrues automatik i shpejtësisë ofron më shumë komoditet, besueshmëri dhe në shumë raste edhe kursim të karburantit. Megjithatë, ndërrueset manuale vazhdon të jetë zgjedhje ekonomike, veçanërisht kur bëhet fjalë për çmimin e blerjes dhe mirëmbajtjen afatgjatë të veturës.
Sipas këshilltarit teknik të Klubit Automobilistik Kroat (HAK), Marin Morava, te ndërruese manuale shumëçka varet nga mënyra se si shoferi e përdor atë.
Gabimet më të shpeshta ndodhin kur shoferët ndërrojnë shpejtësitë pa e shtypur deri në fund pedalin e frenës. Rekomandohet që fillimisht pedali të shtypet plotësisht dhe më pas të ndërrohet shpejtësia.
Ndërruesit manual zakonisht nuk kërkon mirëmbajtje të shpeshtë dhe të kushtueshme. Në kushte normale, vaji i ndërruesit mund të ndërrohet afërsisht një herë në dhjetë vjet, nëse prodhuesi nuk ka përcaktuar ndryshe.
Megjithatë, problemet me frenat dhe timonin me masë të dyfishtë mund të shkaktojnë dëme serioze nëse nuk riparohen me kohë.
Gjatë blerjes së një veture të përdorur, këshillohet të bëhet një vozitje provuese dhe të testohen të gjitha shpejtësitë, për të parë nëse ndërrimi i tyre bëhet pa pengesa apo zhurma të pazakonta.
Ndërrueset automatike moderne, veçanërisht ato me dy frena, kanë përparuar ndjeshëm. Ndërrimi i shpejtësive bëhet shumë shpejt dhe shoferi pothuajse nuk e vëren këtë proces.
Këto sisteme mund të kenë konsum më të ulët të karburantit dhe emetime më të vogla të CO2 sesa veturat e të njëjtit model me motor të njëjtë, por me ndërrues manual.
Megjithatë, mirëmbajtja e tyre kërkon ndërrimin e rregullt të vajit të transmisionit, filtrave dhe kontrolle të tjera sipas rekomandimeve të prodhuesit.
Një nga mangësitë kryesore mbetet kostoja e riparimeve. Edhe pse ndërrueset automatike mund të kenë më pak defekte për shkak të zvogëlimit të mundësisë së përdorimit të gabuar nga shoferi, kur ndodh një defekt, riparimi mund të jetë jashtëzakonisht i shtrenjtë.
Në disa raste, nuk është e mundur të ndërrohen veçmas pjesët e vogla të brendshme, por duhet të blihet një ndërruese e tërë e riparuar ose e re.
Te ndërrueset automatike me dy frena, versionet me frena të lagështa konsiderohen më jetëgjata sesa ato me frenime të thata. Kjo për shkak se frenat e lagështa ftohen dhe lubrifikohen me vajin e transmisionit.
Cila është zgjedhja më e mirë?
Sipas ekspertëve të HAK-ut, ndërrueset automatike sot kanë përparësi sa i përket komoditetit, besueshmërisë dhe kursimit të karburantit.
Nga ana tjetër, ndërrueset manuale mbeten më ekonomike kur llogariten çmimi i blerjes së veturës dhe kostot e mirëmbajtjes afatgjatë.
Ato janë veçanërisht të leverdishme për shoferët që nuk përshkojnë shumë kilometra dhe zakonisht udhëtojnë në distanca të shkurtra.
Pra, zgjedhja varet kryesisht nga mënyra e përdorimit të veturës dhe nga ajo se çfarë vlerëson më shumë shoferi: komoditetin e ndërruesit automatik apo kostot më të ulëta të ndërruesit manual.