Në shikim të parë, duket si një pemë e zakonshme bregdetare, dhe frutat e saj ngjajnë me mollë të vogla jeshile. Por mançinela (Hippomane mancinella) fsheh një sekret jashtëzakonisht të rrezikshëm. Sipas Librit të Rekordeve Guinness, është pema më e rrezikshme në botë, dhe kontakti me lëngun e saj mund të shkaktojë flluska të dhimbshme në lëkurë. Rreziku nuk kërcënon vetëm ata që e prekin. Edhe pikat e shiut që bien nga gjethet e saj mund të jenë të mjaftueshme, raporton N1.
Pema e mançinelës rritet në Florida, veçanërisht në Everglades, dhe në bregdetin e Karaibeve dhe në pjesë të Amerikës Qendrore. Nuk duket të jetë e rrezikshme, por të gjitha pjesët e saj përmbajnë substanca toksike. Libri i Rekordeve Guinness e shpalli atë pemën më të rrezikshme në botë në vitin 2011.
Sipas ekspertëve në Institutin e Shkencave Ushqimore dhe Bujqësore të Universitetit të Floridës (UF/IFAS), lëngu i qumështit që gjendet në lëvore, degë, gjethe dhe fruta është veçanërisht i rrezikshëm.
Është e rrezikshme edhe të qëndrosh poshtë saj në shi.
Një nga karakteristikat më të pazakonta të kësaj peme është se rreziku nuk mbaron edhe kur shmanget kontakti i drejtpërdrejtë me pjesët e saj. Gjatë shiut, uji që rrjedh mbi gjethe mund të thithë lëngun helmues dhe ta transferojë atë në lëkurë. Pasojat mund të jenë flluska të dhimbshme dhe lëndime të ngjashme me djegie.
Nëse lëngu i drurit ju bie në kontakt me sytë, mund të shkaktojë inflamacion serioz dhe madje edhe verbëri të përkohshme. Djegia e drurit është gjithashtu e rrezikshme sepse tymi mund t’ju irritojë dhe dëmtojë sytë. Prandaj, nuk rekomandohet të qëndroni pranë tij ndërsa digjet.
Pamja e frutave të saj është veçanërisht mashtruese. Topthat e vegjël, të gjelbër, ngjajnë me mollët, prandaj pushtuesit spanjollë e quajtën pemën “manzanilla de la muerte”, që përkthehet si mollë e vogël vdekjeje.
Sipas Librit të Rekordeve Guinness, vetëm një kafshim mund të shkaktojë dhimbje të forta dhe flluska në gojë. Një mjeke që e provoi aksidentalisht frutin e përshkroi atë si këndshëm të ëmbël, por shpejt ndjeu një ndjesi të çuditshme djegieje në gojë që u shndërrua në dhimbje të forta.