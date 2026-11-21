Mbetjet e anijes së parë luftarake australiane të ndërtuar në vend janë zbuluar 128 vjet pasi u fundos në brigjet e veriut të Queensland-it.
Arkeologët detarë gjetën mbetjet e anijes Ex HMCS Spitfire më 21 gusht, në përvjetorin e fundosjes së saj në vitin 1898.
Celeste Jordan, zyrtare kryesore e trashëgimisë në Departamentin e Mjedisit, Turizmit, Shkencës dhe Inovacionit të Queensland, tha se ishte “fat i jashtëzakonshëm”. Rizbulimi i anijeve të humbura do të “ndihmonte në sigurimin që historitë e së kaluarës sonë të ruhen, festohen dhe mbrohen për brezat e ardhshëm”.
Anija luftarake prej druri 19 metrash, e projektuar dhe ndërtuar në Sydney në vitin 1855, u porosit nga qeveria koloniale australiane për t’u mbrojtur nga anijet luftarake ruse të bazuara në Vladivostok gjatë Luftës së Krimesë dhe mes shqetësimeve rreth pranisë ushtarake franceze në Kaledoninë e Re. Ajo ishte projektuar për të mbajtur një top 32 paundësh, megjithëse provat sugjerojnë se armatimi mund të mos jetë montuar kurrë.
Anija prerëse më vonë i shërbeu Queensland si anije pilot, përpara se të shitej për 300 paund në duar private si anije peshkimi me kastravec deti.
Një artikull i vitit 1981 në Naval Historical Review e përshkroi varkën si “një anije të vogël e të fortë”. E ndërtuar nga lëvore hekuri dhe dru i zi, dhe e veshur me bakër, ajo u projektua dhe u ndërtua nga ndërtuesi i anijeve në Sidnei, John Cuthbert, dhe u lançua në det nga gruaja e tij, Susan Cuthbert, nga Darling Harbour në vitin 1855.
Më 21 gusht 1898, anija Spitfire pati një rrjedhje dhe u fundos gjatë një udhëtimi në brigjet e gadishullit Cape York të Queensland, sipas Muzeut Kombëtar Detar Australian. Ekuipazhi i saj u shpëtua nga avullorja japoneze Omi Maru.
Një ekuipazh nga Muzeu Kombëtar Detar Australian, qeveria e Queensland dhe Marina Mbretërore Australiane gjeti rrënojat ndërsa ndodheshin në bordin e HMAS Diamantina, një anije gjuetie minash. Ekspedita njëmujore kërkoi në një zonë bazuar në të dhënat arkivore, me sonar që kapte Spitfire si një anomali akustike.
Shefi i marinës, Zëvendës Admirali Matthew Buckley, tha se Spitfire zuri një vend unik në historinë detare të Australisë.
“Për marinarët sot, kjo anije përfaqëson fillimin e një historie që vazhdon në Marinën Mbretërore Australiane.”
Anija e mbytur është e mbrojtur sipas Aktit të Trashëgimisë Kulturore Nënujore dhe është një nga më shumë se 8,000 anije të mbytura, avionë të fundosur dhe vende të tjera të trashëgimisë në ujërat australiane.