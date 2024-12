Ndërruesi automatik i shpejtësisë – çfarë kuptimi kanë P, R, N, D, M dhe simbolet e tjera

Drejtimi i një veture me një ndërrues automatik të shpejtësisë është më i lehtë sesa me një manual – automatikët po blihen gjithnjë e më shpesh, por shumë shoferë nuk e dinë se çfarë nënkuptojnë disa shenja.

Edhe pas një kohe të gjatë, shumë nuk mësojnë se çfarë nënkuptojnë mënyra të caktuara të funksionimit dhe për çfarë nevojiten ato. Duhet thënë se jo të gjitha kutitë e ingranazheve kanë të gjitha shenjat dhe mënyrat e funksionimit të listuara këtu.

Prandaj, mos mendoni se veturës suaj i mungon diçka nëse, për shembull, asnjë modalitet S, B ose L, ose “1”, “2”, “3” tashmë mjaft i vjetruar.

Modalitetet bazë: P, R, N, D

Për të filluar, këto janë katër mënyrat kryesore të funksionimit të një transmetimi automatik.

Modaliteti P është “Parkimi”, d.m.th. modaliteti i parkimit. Në të, transmisioni është i kyçur mekanikisht: bllokimi i boshtit të daljes bllokon ingranazhet, gjë që e pengon veturën të rrokulliset tatëpjetë, njësoj si kur vendosni një automjet me transmision manual në marshin e parë ose “mbrapa” ndërsa motori është i fikur.

Ky modalitet nuk duhet të përdoret kurrë kur vetura është ende në lëvizje dhe nuk duhet të mbështeteni tek ai kur parkoni në pjerrësi të pjerrët. Me të, duhet të përdorni gjithmonë frenimin manual, duke e aktivizuar fillimisht dhe vetëm më pas duke e zhvendosur transmetimin në P.

Modaliteti R është ‘Reverse’

Lëvizje prapa e veturës

Modaliteti N

Modaliteti N është Neutral, domethënë transmetim neutral dhe përdoret rrallë në veturat moderne me transmetim automatik. Do t’ju ndihmojë, për shembull, kur jeni duke qëndruar në një semafor dhe nuk dëshironi të mbani këmbën në frenim, ose kur duhet ta shtyni makinën ose ta ngarkoni në një kamion tërheqës.

Përdoret gjithashtu në disa “SUV të vërtet” më të vjetra ku është e nevojshme të kaloni në neutral përpara se të angazhoni marshin e reduktimit ose lëvizjen me të gjitha rrotat, kur kaloni në një marsh më të ulët ose kur zgjidhni modalitetin e lëvizjes me të gjitha rrotat në SUV. Por, duhet të mbani mend se tërheqja e një veture me transmision automatik me motorin e fikur mund të jetë e dëmshme për transmetimin.

Modaliteti D është ngasja, d.m.th mënyra e lëvizjes normale përpara, kur kutia e shpejtësisë zgjedh dhe ndërron vetë shpejtësinë e dëshiruar.

Mënyrat e funksionimit L, 1, 2, 3

Në veturat më të vjetra automatike shpesh do të gjeni mënyrat L, 1, 2, 3 ose D1, D2, D3.

Modaliteti L është ingranazhi i ulët, pra ingranazhi më i ulët. Në disa vetura shënohet edhe si 1. Në këtë modalitet, transmisioni do të përdorë gjithmonë vetëm marshin e parë pa ndërrim shpejtësie. Kjo metodë e kufizimit të detyrueshëm të marsheve mund të jetë e dobishme në një sërë situatash, të tilla si tërheqja e një rimorkioje të rëndë, frenimi i motorit kur vozitni në tatëpjetë, kur lëvizni përpjetë dhe në kushte të vështira si balta ose bora.

Mënyrat 2, 3, (D2, D3), (nganjëherë 4) janë opsione për të detyruar marshin e sipërm të kufizohet në marshin e dytë, të tretë ose të katërt. Në mënyra të tilla, transmetimi do të zhvendoset vetëm deri në marshin që ju zgjidhni.

Për shembull, nëse zgjidhni 3, ajo do të kalojë midis marsheve të parë, të dytë dhe të tretë sipas nevojës, por kurrë nuk do të kalojë në të katërtën. Këto mënyra kërkohen edhe për kushte të veçanta të rrugës – le të themi kur vozitni në dimër, etj.

Modaliteti B

Modaliteti B është frenimi i motorit. Shkronjën B e gjejmë në disa vetura, kryesisht japoneze dhe është i dobishëm në të njëjtat kushte si modalitetet L (1), 2 ose 3 të përshkruara më sipër në një transmetim automatik, me ndryshimin e vetëm që modaliteti B mund të përfshihet me çdo shpejtësi, dhe vetë kutia do të zgjedhë marshin e dëshiruar për frenimin e motorit dhe nuk do të kufizohet vetëm në disa shpejtësi. Do të përfitoni më shumë nga modaliteti B në zbritjet e gjata, ku ekziston rreziku i mbinxehjes së frenave.

Modaliteti O/D (Overdrive) ose O/D OFF

Modaliteti O/D ose O/D OFF është Overdrive dhe zakonisht gjendet në vetura e vjetra, megjithëse mund të gjendet edhe në modele shumë të rralla, mjaft të reja. Overdrive në vetvete është një modalitet drejtimi që është diametralisht i kundërt me modalitetin B. Shërben për të kursyer karburant kur vozitni vazhdimisht me shpejtësi të lartë, sepse transmisioni do të “preferojë” të zgjedhë marshin më të lartë.

Modaliteti S

Mode S do të thotë Sport. Ajo që do të bëjë transmisioni në këtë mënyrë mund të ndryshojë nga vetura në veturë, por thelbi është i njëjtë – do t’ju lejojë të përdorni potencialin e motorit në mënyrë më efikase, të përdorni marsha më të ulëta për vozitje të gjallë, të rrotulloni më shumë motorin dhe të arrini frenim më të mirë të motorit kur ngadalësohet. Në disa modele, me modalitetin S, vetë ndërrimi i marsheve është më i shpejtë, por shpesh më pak i rehatshëm. Mund të përdorni modalitetin S gjatë gjithë kohës, nëse dëshironi të vozitni më të gjallë, ose herë pas here – për shembull, kur parakaloni.

Modaliteti M

Modaliteti M është manual. Në këtë pozicion të përzgjedhësit, shoferi ka mundësinë e ndërrimit manual të marsheve. Mënyra se si ndërrohen marshet varet nga modeli i makinës, por më së shpeshti bëhet duke lëvizur levën e marsheve përpara dhe mbrapa ose levat pas timonit.

Ekzistojnë edhe versione me butona në timon ose në vetë levën e marsheve, por zgjidhje të tilla shfaqen kryesisht tek veturat e vjetra. Kjo mënyrë ju jep kontroll më të mirë të makinës. Megjithatë, duhet të merret parasysh se shumica e makinave ende i kufizojnë opsionet e kontrollit në modalitetin manual: për shembull, transmetimi automatikisht do të kalojë në një shpejtësi më të lartë kur të arrihet kufiri i shpejtësisë së motorit, ose nuk do të kalojë në një marsh më të ulët/më të lartë. nëse rpm i motorit nuk korrespondon me raportin e kërkuar të marsheve.

Modaliteti W ose *

Modaliteti W ose * (ikona e fjollës së borës) është modaliteti dimëror, d.m.th. modaliteti dimëror. Ishte mjaft e zakonshme njëzet vjet më parë, por rrallë e gjejmë atë në veturat e reja. Në të, transmisioni automatik nuk përdor marshin e parë dhe automjeti nis nga ndalesa me marshin e dytë për të shmangur rrëshqitjen e rrotave. Gjithashtu, ndërrimi i marsheve më të larta ndodh me shpejtësi më të ulëta Në modalitetin dimëror, mund të vozitni jo vetëm në dimër, por edhe në situata të tjera kur një nisje më e butë nga ndalesa mund të jetë e dobishme. Për shembull, kur përpiqeni të dilni me kujdes nga një sipërfaqe e rrëshqitshme si balta ose bari i lagësht. Modaliteti dimëror zakonisht nuk aktivizohet nga pozicioni i përzgjedhësit, por nga një buton shtesë pranë përzgjedhësit automatik të transmisionit.