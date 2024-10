Ndeshjet e ditës në Ligën e Kampionëve, Zhegrova kundër Realit

Pas dueleve tejet interesante të së martës, Liga e Kampionëve do të vazhdojë son edhe me nëntë ballafaqime të tjera jashtëzakonisht interesante. Këto sfida janë të vlefshme për raundin e dytë të fazës së ligës së, sistem ky që po praktikohet për herë të parë.

BE, Franca, Britania e Madhe dhe Gjermania dënojnë sulmin iranian ndaj Izraelit​Ndeshjet e ditës në Ligën e Kampionëve, Zhegrova kundër RealitParashikimi i motit për sot me diellDita Ndërkombëtare e Jo-DhunësLansohet fushata “Kancerin e gjirit e mposhtim së bashku”

Njëra nga ndeshjet më interesante pritet të jetë ajo ndërmjet Lilë dhe Real Madridit. “Los Blancos” e nisën këtë fazë më fitore kundër Shtutgardit, ndërsa Lile u mposht nga Sportingu me rezultat 2-0, raporton KosovaPress.

Promoted Content

Bayern Mynih do të ketë punë me Aston Villan, ndërsa Atletico Madridi i shkon Benfikës.

Këto janë ndeshjet tjera.

Shakhtar-Ataanta

Dinamo Zagreb-Monako

Liverpool-Bolonja

Rb Leipzig-Juventus