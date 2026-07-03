Ndiheni të lodhur pas ngrënies? Nutricionistët këshillojnë se si të kapërceni rënien e energjisë

Lodhja pas ngrënies është një dukuri e zakonshme, por mund ta shmangni duke ndjekur disa këshilla të ndara nga nutricionistët për revistën Eating Well. Ata thonë se duhet t’i zgjidhni vaktet tuaja me më shumë kujdes, veçanërisht mëngjesin, të qëndroni të hidratuar dhe të rrisni numrin e hapave.
A e kaloni kohën pas vaktit duke u përpëlitur në tavolinë, duke u përpjekur të përqendroheni ose duke marrë një filxhan tjetër kafe? Nëse përballeni rregullisht me këtë problem, nuk jeni vetëm. Shumë njerëz përjetojnë një rënie të energjisë pas vaktit, e cila zakonisht ndodh midis orës 1 dhe 3 të pasdites.
Në këtë periudhë, produktiviteti në përgjithësi ulet, përqendrimi dobësohet dhe qepallat rëndohen. Megjithatë, lajmi i mirë është se ky problem mund të zgjidhet. Me disa ndryshime të vogla në rutinën tuaj të përditshme, mund ta zbutni ose eliminoni plotësisht këtë rënie. Nutricionistët ndanë me Eating Well tre këshillat e tyre kryesore për rritjen e energjisë së pasdites.
Zgjidhni vakte dhe ushqime të ekuilibruara
Ushqimi që marrim në trup ka një ndikim vendimtar në nivelin e energjisë, prandaj një dietë e ekuilibruar është jashtëzakonisht e rëndësishme. Por çfarë e bën në të vërtetë një vakt të ekuilibruar?
“Kombinimi i proteinave, karbohidrateve me shumë fibra dhe yndyrnave të shëndetshme ndihmon në ruajtjen e niveleve të qëndrueshme të sheqerit në gjak dhe siguron energji më të qëndrueshme”, shpjegon Kileigh Job, dietolog i licencuar, “Anashkalimi i vakteve ose mbështetja në karbohidratet e rafinuara shpesh çon në një rritje të papritur dhe më pas në një rënie të shpejtë të energjisë”.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme në fillim të ditës. Nutricionistja Hannah Coven thekson se një mëngjes i ekuilibruar hedh themelet për një nivel të qëndrueshëm të sheqerit dhe energjisë gjatë gjithë ditës. Për ata që nuk hanë mëngjes, Coven këshillon ta rishqyrtojnë këtë zakon:
“Anashkalimi i mëngjesit ose konsumimi vetëm i kafesë herët në mëngjes mund t’ju bëjë të ndiheni të rraskapitur, tepër të uritur ose të dëshironi një rritje të shpejtë dhe jo të shëndetshme të energjisë më vonë gjatë ditës”.
Në vend të kësaj, zgjidhni një mëngjes që përmban fibra, proteina dhe yndyrna të shëndetshme – si kos grek me arra dhe manaferra, ose bukë e thekur me grurë të plotë me avokado dhe djathë të grirë.
Gjithashtu, mos harroni ushqimet e lehta. Për të mbajtur lart nivelet e energjisë, furnizojeni trupin me energji çdo disa orë. Nutricionistja Laney Miller vëren se ngrënia e vakteve më të shpeshta – që do të thotë të hash një vakt kryesor dhe një ushqim të shëndetshëm çdo tre deri në katër orë – mund të parandalojë në mënyrë efektive ndjenjat e lodhjes.
Lëviz trupin tënd
Një mënyrë tjetër efektive për të shmangur letargjinë e pasdites është aktiviteti fizik gjatë ditës. Edhe pse tingëllon kontradiktore, është vërtetuar se sforcimi i lehtë fizik në fakt rrit energjinë, në vend që ta shterojë atë.
Studimet tregojnë se pushimet e shkurtra nga qëndrimi ulur për një kohë të gjatë, të mbushura me një ecje të shpejtë, përmirësojnë ndjenjat subjektive të energjisë dhe ndihmojnë në rregullimin e niveleve të glukozës në gjak pas vakteve. Arsyeja është se pas ushtrimeve, muskujt e përdorin glukozën në mënyrë më efikase për shkak të ndjeshmërisë së shtuar ndaj insulinës. Me fjalë të tjera, më shumë karburant (sheqer) shkon direkt në qelizat që kanë nevojë për të, në vend që të mbetet në qarkullimin e gjakut.
Ushtrimet fizike përmirësojnë gjithashtu shpërndarjen e oksigjenit në të gjithë trupin. Për shkak të rritjes së rrjedhjes dhe qarkullimit të gjakut, oksigjeni arrin në tru dhe inde të tjera më shpejt, gjë që rrit drejtpërdrejt vigjilencën dhe përqendrimin.
Lajmi i mirë është se nuk keni pse të stërviteni shumë në punë. Edhe një ecje e shpejtë dhjetëminutëshe mund të bëjë diferencën. Ekspertët sugjerojnë truke të thjeshta: bëni një shëtitje përreth ndërtesës pas drekës, bëni telefonata menjëherë ose vendosni një alarm për t’ju kujtuar të bëni një pushim të shkurtër për të lëvizur çdo 60 deri në 90 minuta.
Qëndroni të hidratuar
Edhe pse mund të duket e qartë, hidratimi është një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm. Marrja e mjaftueshme e ujit mund ta ndryshojë në mënyrë drastike gjendjen tuaj energjike në pasdite.
Shumë njerëz nuk i shoqërojnë ndjenjat e lodhjes, plogështisë, mungesës së përqendrimit apo edhe nervozizmit me dehidratim të lehtë. Duke mbajtur një shishe me ujë afër dhe duke e pirë atë gjatë gjithë ditës, ju mbështesni drejtpërdrejt performancën njohëse dhe nivelet e energjisë.
Edhe pse është joshëse të pish një filxhan tjetër kafe kur je i lodhur, rrallëherë ia vlen në planin afatgjatë. Kafeina e konsumuar në fund të ditës mund të prishë gjumin, duke ju lënë edhe më të lodhur të nesërmen. Përveç kësaj, tek njerëzit që nuk e pinë rregullisht ose e konsumojnë në sasi të tepërta, kafeina mund të veprojë si diuretik.
Konsumi i moderuar i kafeinës është i pranueshëm, por sasitë e tepërta mund të kenë efektin e kundërt. Shpesh përpiqemi ta kapërcejmë lodhjen me një dozë tjetër kafeine, kur problemet e vërteta janë në të vërtetë dehidratimi, gjumi i pamjaftueshëm dhe ngrënia e parregullt.
Nëse uji i thjeshtë nuk ju pëlqen, freskojeni atë me shtimin e bimëve aromatike, limonit ose frutave të tjera, pini ujë kokosi ose zgjidhni ujë të gazuar me aroma natyrale.