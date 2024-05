Ndryshime në duart tuaja mund të jenë simptoma të sëmundjeve të rënda

Thonjtë

Thonjtë tuaj duhet të jenë rozë. Nëse ata kanë një nuancë të gjelbër në të verdhë, ju ndoshta keni një infeksion maja dhe duhet të shihni një mjek për trajtim. Përveç kësaj, thonjtë e verdhë mund të jenë edhe shenjë e sëmundjes së mushkërive.

Njollat kafe nën thonj mund të tregojnë probleme të caktuara shëndetësore, dhe thonjtë me vrima, ku një sipërfaqe ndryshe e lëmuar ka disa dhëmbëzime të vogla, zakonisht shoqërohen me psoriazë. Nëse vëreni ndryshime të pashpjegueshme në ngjyrën e thonjve, duhet të shkoni te mjeku.

Nëse thoi juaj duket e kundërta e kësaj, si një lugë, është shenjë e mungesës së hekurit dhe anemisë. Ju mund ta korrigjoni këtë duke marrë suplemente hekuri dhe duke përfshirë më shumë perime jeshile dhe pak mish të kuq në dietën tuaj.

Kur thoi merr formën e një topi, është edhe më alarmues, pasi mund të nënkuptojë një sëmundje të rëndë, si kanceri i mushkërive apo probleme me zemrën. Vizitoni mjekun tuaj nëse thonjtë tuaj bëhen të butë dhe duket se notojnë në vend që të qëndrojnë të lidhur fort.

Flluska në gishta

Gungat e vogla pranë thonjve janë shenjat e para të osteoartritit. Këto gunga formohen kur sëmundja shkakton humbje të hapësirës së kyçeve, duke bërë që nyjat të zgjerohen ndërsa kockat e reja fillojnë të formohen. Osteoartriti, i cili është konsumim i përgjithshëm i kyçeve, është i zakonshëm te gratë dhe është i dhimbshëm.

Dridhja e duarve

Duart e të gjithëve dridhen deri në një masë, por nëse tuajat dridhen ndjeshëm, mund të jetë një shenjë paralajmëruese e hershme se jeni duke zhvilluar sëmundjen e Parkinsonit, e cila ndikon në sistemin nervor. Dridhja e duarve mund të shkaktohet edhe nga stresi, ankthi ose konsumimi i tepërt i alkoolit ose kafes.

Ju gjithashtu mund të keni “dridhje thelbësore”, një gjendje neurologjike e trashëguar. Kontaktoni mjekun nëse vëreni dridhje, ngadalësim të lëvizjes ose ngurtësi.

Lëkurë të thatë

Mund të jetë shenjë e funksionit të dobët të tiroides, pasi lëkura humbet lagështinë. Mund të nënkuptojë gjithashtu se dikush është i ndjeshëm ndaj sapunëve dhe produkteve të tjera të bukurisë. Duart gjithashtu humbasin lagështinë pas menopauzës pasi lëkura thahet kur nivelet e estrogjenit te femrat bien.

Pëllëmbët e kuqe

Për shekuj me radhë, mjekët e kanë shoqëruar skuqjen e pëllëmbëve me sëmundje të mëlçisë, veçanërisht me cirrozën. Eritema e palmës (skuqja e pëllëmbëve) mendohet se shkaktohet nga zgjerimi i enëve të gjakut, i krijuar si përgjigje ndaj çekuilibrit hormonal të shkaktuar nga dëmtimi i mëlçisë.

Skuqja shfaqet në skajin e jashtëm të kyçit, nga fillimi i gishtit të madh, përgjatë nyjës deri te gishti i vogël. Shenja të tjera janë thonjtë e bardhë të shkaktuar nga mungesa e proteinave, e cila është tipike për sëmundjet e mëlçisë, dhe zverdhja e lëkurës.

Pëllëmbët e kuqe mund të jenë gjithashtu një simptomë e artritit reumatoid, sëmundjes së tiroides dhe ndonjëherë shtatzënisë.

Djersitje e shuplakave

Shuplakat tona janë shpesh të nxehta dhe për këtë arsye të djersitura, kur jemi nervozë ose të shqetësuar, por nëse kjo ju ndodh rregullisht, fajin mund ta ketë tiroidja juaj. Një gjëndër tiroide tepër aktive shkakton një rritje të shkallës metabolike.

Kjo do të thotë se me rritjen e temperaturës së trupit, ju digjni më shumë kalori dhe djersitni më shumë. Mund të ketë gjithashtu humbje të pashpjegueshme në peshë, një ndjenjë të vazhdueshme nervozizmi, ënjtje të gjëndrës tiroide në fyt. Një tiroide tepër aktive mund të trajtohet me ilaçe.