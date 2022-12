​Në asnjë rrethanë nuk duhet ta vendosni këto ushqime në mikrovalë

Disa nga këto ushqime me siguri i keni përgatitur tashmë me ndihmën e një furre me mikrovalë, por nuk e dinit që nuk ishte ideja më e mirë.

1. Vezë të ziera

Mos u përpiqni të gatuani vezë në mikrovalë, përndryshe mund të keni një fatkeqësi të vërtetë të vogël në kuzhinë. Rritja e papritur e temperaturës në mikrovalë krijon një sasi të madhe avulli në vezë që nuk ka ku të shpëtojë, kështu që veza mund të “shpërthejë”. Mbani në mend se kjo zakonisht ndodh vetëm pasi të keni nxjerrë vezën e zier fort nga furra dhe askush nuk dëshiron që mbetjet e vezëve të nxehta në duart, fytyrën dhe kuzhinën e tyre.

2. Mishi i ngrirë

Shkrirja e mishit në mikrovalë mund të jetë e shpejtë, por përpiquni ta shmangni këtë proces. Në varësi të llojit të prerjes së mishit që keni, pjesët më të holla mund të fillojnë të zihen, ndërsa pjesët më të trasha mund të mbeten ende të ngrira.

Nëse keni një furrë me mikrovalë që nuk e rrotullon ushqimin, kjo çon në një shpërndarje të pabarabartë të nxehtësisë, kjo është arsyeja pse bakteret në mish, të cilat nxehtësia supozohet të shkatërrojë, në fakt thjesht rriten dhe shumohen. Prandaj është më e sigurt që mishi të shkrihet në frigorifer.

3. Produktet e mishit

Ato përmbajnë konservues që zgjasin jetëgjatësinë e tyre dhe këta konservues bëhen edhe më të pashëndetshëm për trupin kur nxehen në furrë me mikrovalë.

4. Pulë

Salmonela gjendet shpesh në mish, veçanërisht në pulë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme ta gatuani plotësisht për të vrarë të gjitha bakteret. Mikrovala nuk mund të gatuajë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë çdo pjesë të pulës, e cila ka një densitet më të lartë të proteinave, kështu që ekziston mundësia që bakteret t’i mbijetojnë përgatitjes në mikrovalë.

5. Oriz

Orizi i papjekur përmban baktere të vogla që mund t’i mbijetojnë gatimit në furrë me mikrovalë. Në momentin që nxirrni orizin në mikrovalë dhe e lini në temperaturën e dhomës, bakteret shumohen dhe mund të shkaktojnë probleme me stomakun.