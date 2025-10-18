Në Bregun Perëndimor të pushtuar, lufta vazhdon

Pavarësisht armëpushimit në Gazë, familjet palestineze në Bregun Perëndimor nuk mund të shkojnë lirshëm në tokat e tyre për të korrur ullinj. Barrierat e vendosura nga ushtria izraelite, frika nga sulmet e ushtarëve dhe kolonëve, apo të dyja, e bëjnë këtë të pamundur.
Që nga 7 tetori 2023, janë regjistruar 7,154 sulme nga kolonët izraelitë ndaj palestinezëve dhe pronës së tyre, disa prej të cilave kanë qenë fatale.
Gjatë të njëjtës periudhë, afro 1,000 palestinezë janë vrarë nga ushtria izraelite dhe kolonët, përfshirë 212 fëmijë, ndërsa më shumë se 10,000 persona janë zhvendosur.
Po ashtu, 37,237 pemë ulliri janë shkatërruar që nga tetori 2023, duke dëmtuar rëndë jetesën e banorëve lokalë dhe të ardhmen e fermave të tyre. /mesazhi