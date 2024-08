Në heshtje, Samsung lanson Galaxy A06

Për shumë kohë kishin qarkulluar lajme se Samsung planifikon të lansojë një vazhdim të Galaxy A05, por fakti që të gjitha thashethemet ishin të sakta kur bëhet fjalë për specifikat e Galaxy A06 është ‘zhgënjyes’.

Gjatë fundjavës, Samsung prezantoi zyrtarisht Galaxy A06 në Vietnam.

Bëhet e ditur se telefoni do të jetë i disponueshëm për blerje duke filluar nga 22 gushti për 115 dollarë.

Versioni më i shtrenjtë i Galaxy A06 vjen me memorie 6/128 GB dhe kushton rreth 150 dollarë.

Sigurisht, Vietnami nuk do të jetë i vetmi vend ku Galaxy A06 do të jetë i disponueshëm për blerje, ai është vetëm i pari nga një sërë tregjesh ku Samsung planifikon të prezantojë telefonin e tij “miqësor me buxhetin”.

Por, Galaxy A06 nuk është vërtet një përmirësim mbi Galaxy A05, shkruajnë mediat e huaja.

Për shembull, të dy telefonat janë të pajisur me të njëjtin procesor MediaTek Helio G85.

Për më tepër, Galaxy A05 dhe A06 vijnë me të njëjtin konfigurim me kamerë të dyfishtë: 50MP kryesore + 2MP makro.

Një tipar tjetër i përbashkët që ata kanë është kamera e përparme 8 megapikselë për selfie.

Ashtu si Galaxy A05, Galaxy A06 i ri ka një ekran të madh PLC LCD 6,7 inç me rezolucion HD+ dhe shpejtësi freskimi 90 Hz.

Galaxy A06 vjen në dy variante: 4/64 GB dhe 6/128 GB RAM.

Gjithashtu, ai paketon një bateri të madhe 5,000 mAh me mbështetje për karikim me tela 25 W, e cila është e njëjta bateri që fuqizon Galaxy A05.

Dy dallimet e vetme midis dy telefonave janë fakti se Galaxy A06 vjen me Android 14 menjëherë nga kutia dhe përmban një sensor të gjurmëve të gishtërinjve të montuar në anë.

Sipas Samsung, Galaxy A06 do të marrë vetëm dy përditësime kryesore të sistemit operativ Android, gjë që e bën këtë telefon edhe më zhgënjyes.