Në hijen e misterit: prova të reja mbi (vetë)vrasjen e Jeffrey Epstein

Normale që shumëkush nga elita ta donte të vdekur këtë përbindësh me gjak hebre
Vdekja e Jeffrey Epstein në vitin 2019 vazhdon të nxisë debate dhe diskutime intensive në të gjithë botën. Ndërsa rrëfimi zyrtar është se Epstein kreu vetëvrasje ndërsa ishte në paraburgim duke pritur gjyqin për akuzat e shfrytëzimit seksual të të miturve, një valë e re zbulimesh dhe provash të publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ka nxitur dyshime se diçka më e errët fshihet pas vdekjes së tij.
Një nga zbulimet më shqetësuese që ka dalë në sipërfaqe është regjistrimi i një “feksje portokalli”, i cili shfaqet në një video që regjistron momentet e fundit të Epstein-it në Qendrën e Imigracionit dhe Doganave (MCC) në New York. Videoja, e cila u publikua në dokumentet e fundit të publikuara nga agjencitë, tregon një figurë “të turbullt” me rroba portokalli që lëviz drejt zonës së qelisë së Epstein-it, një orë para se të zbulohej trupi i tij.
Pyetja është se kush ishte ky burrë i veshur me portokalli dhe si përfundoi duke iu afruar qelisë së Epstein-it kur të burgosurit duhej të ishin të mbyllur në qelitë e tyre për natën. Të burgosurit kanë veshur rroba portokalli, por koha e shkreptimës është thelbësore, pasi është ora 22:39 dhe më pak se tetë orë më vonë, 66-vjeçari Epstein do të ishte i vdekur në qelinë e tij.
Ky mister është vetëm një nga shumë që vazhdojnë të hedhin dyshime mbi linjën zyrtare të vetëvrasjes. Fraza “feksje portokalli” ka shkaktuar një stuhi reagimesh dhe pyetjesh të reja rreth vdekjes së Epstein-it, e cila mbetet një pyetje e hapur.
Zbulime të reja: Mbulim strategjik apo gabime?
Zbulimet e reja nuk kufizohen vetëm në video, por edhe në dokumente që tregojnë se Departamenti Amerikan i Drejtësisë kishte përgatitur tashmë një deklaratë zyrtare mbi vdekjen e Epstein-it, orë para se ai të zbulohej i vdekur. Kjo rastësi ka përforcuar teoritë e një mbulimi të organizuar të krimit, me personin përgjegjës që pretendon se ishte një “gabim tipografik”. Megjithatë, kjo kontradiktë ka nxitur edhe më shumë dyshime se Epstein ishte viktimë e një heqje qafe të planifikuar.
Në të njëjtën linjë, dokumentet zbulojnë se ka pasur diskutime midis avokatëve të Epstein-it dhe autoriteteve rreth një marrëveshjeje të mundshme bashkëpunimi, në të cilën Epstein mund të identifikonte të tjerë përgjegjës në këmbim të një dënimi të reduktuar. Frika se Epstein mund të zbulonte emrat e individëve të fuqishëm të përfshirë në aktivitete kriminale duket se i ka tmerruar ata që duhej ta heshtnin atë.
Përveç kësaj, të dhënat zbulojnë se Epstein mund të ketë pasur lidhje me organizatat kriminale ruse dhe se ai mund të ketë përdorur lidhjet e tij për të mbledhur informacione shantazhi për inteligjencën ruse. Marrëdhënia e Epstein-it me figura të fuqishme politike dhe ekonomike në të gjithë botën, të cilët shpesh frikësoheshin nga kërcënimi i zbulimeve të tij, forcon teorinë se vdekja e tij ishte pjesë e një plani strategjik për të parandaluar çmontimin e plotë të një rrjeti të gjerë.
Orët e fundit të Epstein-it: nga burgu në vdekje
Sipas dokumenteve zbuluese, udhëtimi i fundit i Epstein-it nga mbërritja e tij në burgjet e New York-ut deri në vdekjen e tij përfshinte shumë kthesa. Vonesa në gjyqin e tij dhe përballimi i presionit në rritje nga financieri i akuzuar krijuan një atmosferë të tensionuar:
6 korrik 2019: Epstein arrestohet nga FBI pas një fluturimi nga Parisi dhe mbahet në një burg të New York-ut, te Qendra e Kontrollit të Imigracionit (MCC), e cila përshkruhet gjerësisht si e mbipopulluar dhe e mirëmbajtur dobët.
10 korrik: Epstein mohon akuzat për shfrytëzim seksual dhe konspiracion dhe vendoset në Njësinë Speciale të Strehimit për shkak të shqetësimeve për sigurinë e tij.
23 korrik: Pas një tentative vetëvrasjeje, Epstein vihet në mbikëqyrje për vetëvrasje pasi u gjet gjysmë i vdekur në qelinë e tij me një litar portokalli rreth qafës.
Regjistrimi i ditës së vetëvrasjes së tij, 9 gusht, fillon me largimin e shokut të tij të qelisë, Efraim Reyes, dhe Epstein duke u lënë vetëm, pavarësisht paralajmërimeve për sigurinë e tij. Edhe pse rojet duhej ta kontrollonin qelinë e tij çdo 30 minuta, kishte shumë lëshime, më e rëndësishmja prej të cilave ishte pamundësia për të regjistruar kontrollet, pasi dy kamera sigurie nuk funksiononin.
Një “shpërthim” i çuditshëm dhe shqetësime rreth vendit të vdekjes
Misteri intensifikohet nga regjistrimi në orën 22:39, ku një figurë e turbullt portokalli shfaqet duke lëvizur drejt zonës së qelisë së Epstein. Rojet dhe stafi i burgut kanë mohuar çdo përfshirje nga të burgosur të tjerë, ndërsa hetimi i FBI-së sugjeron se figura mund të ketë qenë ose një i burgosur që është transferuar në atë zonë ose edhe një punonjës i burgut i kamufluar.
Provat e reja nga hetimi dhe videoja e mbikëqyrjes kanë ringjallur teoritë e një vrasjeje të planifikuar dhe jo të vetëvrasjes. Fakti që sendet në qelinë e Epstein-it ishin zhvendosur dhe trupi i tij ishte hequr para se të mbërrinin autoritetet përforcon dyshimet se vendi i vdekjes së tij ishte ndryshuar qëllimisht.
Deklarata e mjekut ligjor: Mbytje në vend të vetëvrasjes!
Veçanërisht, mjeku ligjor Dr. Michael Baden, i cili mbikëqyri autopsinë e trupit të Epstein-it, ka deklaruar publikisht se lëndimet në qafën e tij nuk janë në përputhje me lëndimet e shkaktuara nga varja, por me ato që vijnë nga mbytja. Dr. Baden theksoi se forca e nevojshme për të shkaktuar lëndimet e Epstein-it tregon se nuk ishte një vetëvrasje, por një vrasje e qëllimshme. Kjo forcon teoritë e vrasjes dhe u bën thirrje autoriteteve që ta rishqyrtojnë çështjen bazuar në provat e reja.
Dyshimi mbetet
Pavarësisht deklaratave zyrtare të lëshuara në lidhje me faktin se Epstein i dha fund jetës së tij, shumica e qytetarëve dhe ekspertëve amerikanë e kundërshtojnë këtë version, duke besuar se i gjithë procesi i vdekjes së tij ishte projektuar për ta heshtur atë para gjyqit të tij. Zbulimet e reja dhe çështjet e pazgjidhura vazhdojnë ta përjetësojnë misterin, duke e lënë publikun të pyesë veten nëse e vërteta do të dalë ndonjëherë në dritë.
Rasti i Jeffrey Epstein mbetet një nga krimet më misterioze dhe kontraverse të shekullit të 21-të, me të vërtetën rreth vdekjes së tij më të diskutueshme se kurrë. /tesheshi