Në Mariupol janë mbledhur në rrugë 1,207 trupa – VIDEO

“Këta janë vetëm trupat që kemi i mbledhur në rrugë”, tha Sergei Orlov për BBC-në.

Ai tha se 47 persona ishin varrosur në një varr masiv, pasi ishte e pamundur të shkonin në vendet e varrimit jashtë qytetit.

“Jo të gjithë ata u identifikuan”, shtoi ai.

Orlov tha se nuk ka qenë e mundur të evakuohen njerëzit nga qyteti ose të sillen ndihma.

Rreth 100 njerëz që përpiqeshin të iknin me vetura private u detyruan të ktheheshin të mërkurën, tha ai, pasi forcat ruse në një pikë kontrolli filluan të qëllojnë “jo drejtpërdrejt në makina, por rreth makinave”. /rel

'We're absolutely sure that [the hospital] was their target… it is a war crime of the Russian army'

Mariupol's deputy mayor Sergei Orlov said the death toll from the attack would have been higher had most patients not been hiding out in bomb shelters.https://t.co/w4SG6m9Zsh pic.twitter.com/t3N9THwovx

— ITV News (@itvnews) March 10, 2022