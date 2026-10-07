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Në orën 15:00 pritet ceremonia e inaugurimit të Presidentes së re, Justina Shiroka-Pula

Në orën 15:00 pritet të mbahet ceremonia e dorëzimit të detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës nga ushtruesja e detyrës, Albulena Haxhiu, te Presidentja e zgjedhur, Justina Shiroka-Pula.

Siç mëson televizioni ceremonia do të zhvillohet sot, pas zgjedhjes së Shiroka-Pulës në krye të shtetit.

Kuvendi i Kosovës e zgjodhi Justina Shiroka-Pulën Presidente të Republikës me 81 vota. Pas zgjedhjes, ajo bëri edhe betimin kushtetues para deputetëve.

Në fjalimin e saj të parë si Presidente, Shiroka-Pula deklaroi se do të jetë Presidente e të gjithë qytetarëve dhe se do të punojë për unitet, drejtësi, zhvillim dhe forcimin e institucioneve.

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