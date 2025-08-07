Në Prishtinë sot protestohet kundër Gjykatës Speciale

Organizatat e dala nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë organizuar sot një protestë gjithëpopullore në ora 17:00 në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, për të shprehur kundërshtimin ndaj, siç u cilësua, mbajtjes së padrejtë në paraburgim të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Zyrtarët e Organizatës së Veteranëve të Luftës (OVL – UÇK) theksuan se kjo protestë është një thirrje për drejtësi dhe për respektimin e vlerave të luftës çlirimtare. Ata bënë të ditur se janë ndërmarrë të gjitha përgatitjet për të mundësuar pjesëmarrjen sa më të gjerë të qytetarëve nga e gjithë Kosova.
“Kemi komunikuar me strukturat tona dhe me shumë qytetarë. Për ata që dëshirojnë të marrin pjesë në protestë me autobusë, kemi vendosur që parkingu ‘Prishtina’ pranë Pallatit të Rinisë do të jetë i gatshëm për pritjen e tyre”, tha Gazmend Syla, nënkryetar i OVL – UÇK-së.
Ai theksoi rëndësinë e protestës si një akt simbolik për të shprehur mbështetjen ndaj ish-liderëve të UÇK-së që ndodhen në paraburgim në Hagë.
“Është e rëndësishme që të dërgojmë një mesazh të qartë: kjo nuk është vetëm një padrejtësi ndaj tyre, por edhe ndaj historisë sonë”, tha Syla.