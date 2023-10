Në rrugën “Xhorxh Bush” nuk do të kalojnë më as autobusët

Rruga “Xhorxh Bush” e cila tash e një kohë herë mbyllej e herë hapej për qarkullim përfundimisht do të jetë e mbyllur për qarkullim të veturave, e tash edhe të autobusëve.

Tash e një kohë kjo rrugë ishte e mbyllur edhe për autobusë, megjithatë mendohej se pas sezonit veror rruga do të hapej për qarkullimin e autobusëve.

Alban Zogaj, nënkryetar i komunës së Prishtinës i tha Telegrafit se rruga “Xhorxh Bush” nuk do të hapet as për qarkullimin e autobusëve.

Kjo rrugë do të kthehet në bulevard dhe do të ketë pamje tjetër.

“Po, rruga ‘Xhorxh Bush’ do të kthehet në Bulevard. Në pranverë do të fillojmë me punime…. do të ketë gjelbërim e dizajn krejt tjetër nga çfarë është aktualisht”, tha ai.