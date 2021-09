Në Shtërpcë vendosen poster me mbishkrime “Mirë se vini në Asociacionin e komunave serbe”

Poster me mbishkrime “mirë se vini në asociacionin e komunave serbe”, janë hasur në rrugën Ferizaj-Prizren gjatë të enjtes.

Kështu ka raportuar Policia e Kosovës sot.

Sipas raportit, lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit dhe është hapur rast për nditje të përçarjes dhe mos durimit.

“Shtërpcë, 23.09.2021 – 18:00. Patrulla policore ka raportuar se ka vërejtur në tabelat e rrugës rajonale Ferizaj-Prizren kanë vërejtur poster me mbishkrimin “mirë se vini në asociacionin e komunave serbe”. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori me vendim të cilit është hapur rasti i lartcekur”, thuhet në raport.