Në tri komuna sot s’nis procesi i numërimit, shkaku i problemeve me internet

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në Prishtinë, Podujevë dhe Kllokot, procesi i numërimit të votave për kandidatët për asamble nuk ka nisur të martën për shkak të problemeve me rrjetin elektrik.
Sipas KQZ-së kjo po pengon transmetimin e pamjeve për vëzhguesit në ekranet televizive.
“Në QKN-të e Prishtinës, Podujevës dhe Kllokotit, procesi i numërimit nuk ka nisur ende për shkak të problemeve me rrjetin e internetit, i cili po pengon transmetimin e pamjeve për vëzhguesit në ekranet televizive. Ekipet teknike të KQZ-së janë në terren dhe po punojnë për zgjidhjen e shpejtë të problemit”, thuhet nga KQZ.
Sipas njoftimit procesi i numërimit është duke vazhduar në komunat:Deçan, Gjakovë, Gllogoc, Gjilan, Dragash, Istog, Kaçanik, Klinë, Fushë Kosovë, Kamenicë, Mitrovicë e Jugut, Leposaviq, Lipjan, Novobërdë, Obiliq, Rahovec, Pejë, Prizren (me 6 grupe numërimi), Skenderaj, Shtime, Shtërpcë, Suharekë, Ferizaj, Viti, Vushtrri, Zubin Potok, Zveçan, Malishevë, Junik, Mamushë, Graçanicë, Ranillug, Partesh dhe Mitrovicë e Veriut.
Ndërsa në QKN e Hanit të Elezit, numërimi dhe verifikimi u përmbyll të hënën në mbrëmje.
“Deri tani nga 250 vendvotime, përkatësisht 500 kuti votimi nga të dyja llojet e zgjedhjeve,janë: verifikuar rezultatet për Kryetarë të Komunave, verifikuar rezultatet e subjekteve politike për Kuvendet Komunale, numëruar votat për anëtarë të Kuvendeve Komunale”, thuhet nga KQZ.