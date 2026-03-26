Nënat izraelite dhe palestineze marshojnë zbathur në Romë për paqe

Nënat izraelite dhe palestineze marshuan zbathur në Romë të mërkurën në një thirrje të përbashkët për paqe, duke kërkuar fundin e dhunës dhe përfshirje më të madhe të grave në përpjekjet për paqe, transmeton Anadolu.
Yael Admi, një aktiviste izraelite nga “Women Wage Peace” dhe aktivistja palestineze, Reem Al-Hajajreh themeluese e “Women of the Sun”, udhëhoqën marshimin, i cili mblodhi së bashku nënat nga të dyja anët e konfliktit.
Admi ndau pikëllimin që ndjeu nëna e saj pas humbjes së djalit të saj të madh, duke i thënë “Vatican News” se ajo “vdiq nga pikëllimi”.
“Por, kur mendoj për nënën time, e di se detyra jonë më e lartë është të parandalojmë luftërat e panevojshme sepse ato sjellin dhimbje të thellë. Nuk ka asnjë arsye në botë që justifikon një nënë që varros fëmijën e saj për luftë”, tha ajo.
Marshimi, i mbajtur midis zonave Ara Pacis dhe Pincio të Romës, shënoi fillimin e një serie iniciativash ndërkombëtare në kuadër të lëvizjes “Thirrja e Nënave”.
Al-Hajajreh tha se paqja duhet të fillojë me gratë. “Ata duhet të jenë pjesë integrale e tryezës së negociatave sepse duhet të marrin pjesë në organizata civile për të zhvilluar shoqërinë e tyre dhe për të mbrojtur fëmijët e tyre”, tha ajo për “Vatican News”.
Ajo shtoi se i ka mësuar fëmijët e saj të kërkojnë të drejtat e tyre përmes dialogut dhe jo dhunës. “Edhe nëse liria kushton shumë, çmimi që duhet paguar nuk duhet të jetë kurrë gjaku”, tha ajo.
Të dy aktivistet theksuan rëndësinë e brezave të rinj.
Al-Hajajreh tha se të rinjtë janë shpresa e tyre më e madhe, duke shtuar se ata “duan që ata të kenë mundësinë të rriten, të përmbushin ëndrrat e tyre dhe të jetojnë jetë kuptimplote”.
Aktivistët u takuan me Papën pas një audience të përgjithshme në Romë.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë, ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë dhe ka dëmtuar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.
Që nga marrëveshja e armëpushimit në tetor 2025, të paktën 677 palestinezë janë vrarë dhe 1.813 janë plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë.