Nënpresidenti i SHBA-së mbështet testimin e arsenalit bërthamor si kyç për sigurinë kombëtare

Nënpresidenti JD Vance mbrojti nevojën për të ruajtur dhe testuar arsenalin bërthamor të SHBA-së, duke e përshkruar atë si një komponent jetik të sigurisë kombëtare, raporton Anadolu.
“Ne kemi një arsenal të madh. Qartësisht, rusët kanë një arsenal të madh bërthamor. Kinezët kanë arsenal të madh bërthamor. Ndonjëherë duhet ta testosh për t’u siguruar që funksionon dhe punon si duhet”, tha Vance për gazetarët jashtë Shtëpisë së Bardhë.
Komentet e tij erdhën një ditë pasi presidenti Donald Trump njoftoi se ka udhëzuar Pentagonin të “nisë menjëherë” testimet e armëve bërthamore “për shkak të programeve të testimit të vendeve të tjera”.
Vance theksoi se testimi nuk tregon ndonjë shqetësim të menjëhershëm, por është pjesë e një sistemi më të gjerë mirëmbajtjeje dhe verifikimi që mbështet stabilitetin strategjik.
“Është pjesë e rëndësishme e sigurisë kombëtare amerikane që të sigurohemi se ky arsenal bërthamor që ne kemi funksionon në mënyrë të duhur, dhe kjo është pjesë e procesit të testimit”, tha nënpresidenti amerikan.
“Për të qenë të qartë, ne e dimë që funksionon si duhet, por duhet të qëndrojmë në krye të tij me kalimin e kohës, dhe presidenti thjesht dëshiron të sigurojë që ne e bëjmë këtë”, shtoi ai.