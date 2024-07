Nepal, rrëzohet një avion me 19 persona në bord

Një aeroplan që transportonte 19 persona u rrëzua në Nepal, ndërsa gjendja e tyre mbetet e panjohur, transmeton Anadolu.

Avioni që i përkiste Saurya Airlines “u rrëzua gjatë ngritjes” në Aeroportin Ndërkombëtar Tribhuvan (TIA) në kryeqytetin Katmandu, raportoi e përditshmja Kathmandu Post.

Premnath Thakur, zëdhënësi i TIA-s, tha se incidenti ndodhi rreth orës 11:00 sipas kohës lokale.

Në mesin e 19 personave ishin edhe anëtarë të ekuipazhit dhe avioni ishte nisur për në qytetin Pokhara në Nepalin qendror.

Në vendin e aksidentit po vazhdojnë operacionet e shpëtimit.

VIDEO | An aircraft belonging to a private airline company with 19 people on board crashed during take off at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu on Wednesday morning. At least 19 people, including aircrew, were aboard the Pokhara-bound Saurya Airlines plane which… pic.twitter.com/vbOJ5n9l7e

— Press Trust of India (@PTI_News) July 24, 2024