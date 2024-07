Nese i kishim ndegju Hoxhallaret?!

Korupcion nuk do te kishte.

As dilerë nuk do te kishte.

As alkoholi nuk ishte perdor, e jo me droga.

Tradhtia bashkeshortore kishte qene gje e huaj.

Te mos flasim per prostitutat.

Arsimtaret kishin dhene cdo gje per nxenesit.

Nxenesit kishin respektua mesuesit sikur prinderit e tyre.

Keq apo mire!!!

Natalititeti nuk kishte ra.

Te pa martuarit ishin martuar.

Nuk kishim njohur ndoshta as çerdhe te femijeve, e nuk kishim njohur assesi Shtepite e pleqve.

Gjykatat kishin pas vetem ndonje gjyqtar.

Njerezit nuk ishin paditur ne mes veti.

Cdo kush kishte respektu te drejtat e tjetrit.

Askush nuk kishte kerkuar cka nuk eshte e tij.

Atdheu kishte lulezu.

Shteti kishte perparu.

Edhe shume e shume gjera tjera pozitive kishin me ndodhe.

Per Njeriun, Familjen, Shoqerine e Shtetin.

Te mos i numerojme.

Tash,

Keq apo mire kishte me qene me i ndegju Hoxhallaret?!

Apo, kujt i konvenon kjo propagande e ulte dhe primitive kunder Hoxhallareve ?!

Vetem armiqve te kombit shqiptar!

Prandaj kjo eshte propagande Anti Kombetare dhe kunder Rendit Kushtetues Shteteror!

Ubejd Gashi