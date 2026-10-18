Nëse kjo ekstremiste vjen në pushtet në Francë….

Zgjedhjet presidenciale: Le Pen njoftoi vendosjen e masave të shumta kundër myslimanëve
Zgjedhjet presidenciale në Francë do të mbahen më 18 prill (raundi i parë) dhe 2 maj 2027. Fushata politike dhe diskutimet janë tashmë në kulmin e tyre. Për herë të parë që nga viti 2017, Emmanuel Macron nuk do të jetë kandidat.
Marine Le Pen aktualisht kryeson bindshëm në sondazhet e opinionit publik. Sondazhet e fundit e vendosin Le Pen dhe Tubimin e saj Kombëtar (RN) në vendin e parë në raundin e parë, me mbështetje midis 35 dhe 40 përqind, ndërsa skena politike pas saj është jashtëzakonisht e fragmentuar.
Suksesi i mundshëm i Marine Le Pen është shqetësimi më i madh për myslimanët, pasi ajo ka njoftuar vendosjen e masave të ashpra kundër tyre.
Partia e Marine Le Pen po njofton masa të reja kufizuese kundër mbajtjes së hixhabit nëse vjen në pushtet në Francë. Deputeti i Tubimit Kombëtar, Jean-Philippe Tanguy, tha se mbajtja e velit mysliman do të ndalohet dhe do t’i nënshtrohet gjobave.
Ai theksoi se partia e tij do të vendosë një ndalim për mbajtjen e hixhabit nëse vjen në pushtet.
“Ne do të vendosim një ndalim për mbajtjen e velit mysliman”, tha Tanguy, duke shtuar se shkelja e ndalimit do të sanksionohet me një gjobë.
Nëse fiton, Le Pen planifikon të mbajë dy referendume: një për të kërkuar pëlqimin e qytetarëve për planin e saj për të kufizuar imigracionin dhe tjetri për të ndaluar mbajtjen e hixhabit në vendet publike.
Referendumi i propozuar për hixhabin në Francë nuk duhet të kuptohet thjesht si një veprim nga një parti obsesive islamofobe, nostalgjike për të kaluarën e saj koloniale. Më gjerësisht, referendumi ofron një mundësi të përsosur për një komb obsesiv islamofob për të miratuar një ligj që mund të fshijë plotësisht lirinë për të praktikuar Islamin në Francë.
Franca tashmë ka rregulla të rrepta që ndalojnë mbajtjen e nikabit në vende publike dhe hixhabin në institucione dhe hapësira publike, por një ndalim i përgjithshëm i hixhabit do të ishte një masë shumë më e gjerë. /tesheshi.com/