Nëse vuani nga këto sëmundje, konsumoni fara chia

Farat chia janë fara të vogla, të pasura me fibra dhe shumë ushqyese. Ato janë një burim i mirë i acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6, proteinave, mineraleve të rëndësishme dhe antioksidantëve.
1. Sëmundjet e zemrës
Farat chia përmbajnë lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin e zemrës, si omega-3 dhe omega-6, magnez, fosfor dhe bakër. Ato mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut për probleme kardiake.
Farat chia ndihmojnë në menaxhimin e shëndetit të zemrës duke:
Rregulluar kolesterolin: Konsumimi i tyre mund të ulë kolesterolin total dhe LDL (“kolesteroli i keq”), ndërsa rrit HDL (“kolesteroli i mirë”), i cili ndihmon në pastrimin e gjakut nga kolesteroli.
Mbështetur funksionin e enëve të gjakut: Magnezi ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut dhe në funksionimin e duhur të muskujve dhe pompimit të zemrës.
Ulja e inflamacionit: Omega-3 si EPA dhe DHA ndihmojnë në prodhimin e substancave anti-inflamatore dhe ulin ato që shkaktojnë inflamacion, i cili mund të dëmtojë enët e gjakut.
2. Diabeti i tipit 2
Në këtë gjendje, trupi nuk përdor si duhet insulinën, hormonin që rregullon sheqerin në gjak, duke çuar në rritje të nivelit të glukozës.
Fibrat e larta në farat chia ndihmojnë duke:
Ulur rritjet e menjëhershme të sheqerit pas vakteve
Mbajtur ndjesinë e ngopjes për më gjatë
Përmirësuar reagimin e trupit ndaj insulinës
Antioksidantët gjithashtu ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe stresit oksidativ.
3. Kapsllëku
Kapsllëku ndodh kur jashtëqitja është më pak se tre herë në javë, është e fortë ose shkakton dhimbje.
Farat chia përmbajnë fibra të patretshme, të cilat rrisin vëllimin e jashtëqitjes dhe ndihmojnë në lëvizje më të rregullta të zorrëve.
4. Artriti inflamator
Ky është një grup sëmundjesh kronike që shkaktojnë inflamacion në nyje, si artriti reumatoid dhe ai psoriatik.
Zinku, magnezi dhe acidi alfa-linolenik (ALA) në farat chia kanë efekte anti-inflamatore dhe mund të lehtësojnë simptomat.
5. Problemet gastrointestinale
Farat chia mund të ndihmojnë në menaxhimin e problemeve të zorrëve dhe balancimin e baktereve të dobishme.
Fibra e tretshme:
Ushqen bakteret e mira të zorrëve
Formon një lloj xheli që ndihmon tretjen
Prodhon substanca që mbrojnë shëndetin e zorrëve