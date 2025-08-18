Nesër fillojnë ndeshjet e para të raundit play-off në UEFA Ligën e Kampionëve

Ndeshjet e para të raundit play-off në UEFA Ligën e Kampionëve do të fillojnë nesër, raporton Anadolu.

Ndeshjet e para të raundit play-off në garën kryesore të klubeve të futbollit evropian do të luhen nesër dhe të mërkurën, më 20 gusht.

Ndeshjet kthyese do të zhvillohen më 26-27 gusht.

Programi i ndeshjeve të para të raundit play-off që të gjithë do të luhen në orën 21:00 është si më poshtë:

Nesër:

Ferencvaros (Hungari) – Qarabag (Azerbajxhan)

Crvena Zvezda (Serbi) – Pafos (Administrata e Qipros Greke)

Rangers (Skoci) – Club Brugge (Belgjikë)

20 gusht, e mërkurë:

Bodo/Glimt (Norvegji) – Sturm Graz (Austri)

Celtic (Skoci) – Kairat (Kazakistan)

Basel (Zvicër) – Copenhagen (Danimarkë)

Fenerbahçe (Turqi) – Benfica (Portugali)

