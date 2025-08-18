Nesër fillojnë ndeshjet e para të raundit play-off në UEFA Ligën e Kampionëve

Ndeshjet e para të raundit play-off në UEFA Ligën e Kampionëve do të fillojnë nesër, raporton Anadolu.
Ndeshjet e para të raundit play-off në garën kryesore të klubeve të futbollit evropian do të luhen nesër dhe të mërkurën, më 20 gusht.
Ndeshjet kthyese do të zhvillohen më 26-27 gusht.
Programi i ndeshjeve të para të raundit play-off që të gjithë do të luhen në orën 21:00 është si më poshtë:
Nesër:
Ferencvaros (Hungari) – Qarabag (Azerbajxhan)
Crvena Zvezda (Serbi) – Pafos (Administrata e Qipros Greke)
Rangers (Skoci) – Club Brugge (Belgjikë)
20 gusht, e mërkurë:
Bodo/Glimt (Norvegji) – Sturm Graz (Austri)
Celtic (Skoci) – Kairat (Kazakistan)
Basel (Zvicër) – Copenhagen (Danimarkë)
Fenerbahçe (Turqi) – Benfica (Portugali)