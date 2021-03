Neser nis vaksinimi i mjekëve kosovarë

Federata Sindikale e Shëndetësisë së Kosovës, njofton se nesër do të vaksinohen rreth 250 punëtorët e parë ndërsa në ditët në vijim do të vazhdohet edhe me 250 të tjerë.

Në komunikatë thueht se delegacioni i FSSHK-së i përbërë nga kryetari Blerim Syla dhe Islam Krasniqi në prani të Ambasadorit të Kosovës në Shqipëri Nait Hasani sot kanë zhvilluar takim me Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë dhe janë dakorduar për qështjet teknike të vaksinimit të punëtorëve shëndetësor të Kosovës.

Në fund edhe njëherë FSSHK falenderon kryeministrin Rama ,stafin e Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë si dhe Ambasadorin e Kosovës në Shqipëri Nait Hasani për angazhimin e pashoq.

FSSHK thotë se në Kukës është duke u pregatitur një hapësirë e veçantë për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor të Kosovës.