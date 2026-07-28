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Netanyahu dhe Zelenskyy marrin pjesë në funeralin e senatorit Lindsey Graham në Uashington

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, speaks with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy before the funeral of Senator Lindsey Graham at Washington National Cathedral in Washington [Jacquelyn Martin/AP]

Një shërbim përkujtimor u mbajt sot pasdite në Katedralen Kombëtare të Uashingtonit për senatorin e ndjerë amerikan Lindsey Graham.

Në ceremoni morën pjesë edhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, të cilët më herët gjatë ditës kishin zhvilluar takime me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

Graham ishte një figurë me ndikim dhe njëherazi kontroverse në Kongresin amerikan, ku ishte një mbështetës i fuqishëm i Izraelit dhe Ukrainës. /mesazhi

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