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Hyundai Elantra N i ri pritet me më shumë fuqi, një dizajn më agresiv me elemente sportive

Hyundai po përgatit gjeneratën e re të Elantra N, e cila pritet të sjellë një rritje të ndjeshme të performancës.

Modeli i ri do të bazohet në gjeneratën e ardhshme të Elantra-s dhe do të ketë një dizajn më agresiv me elemente sportive të linjës N.

Sipas pritshmërive, makina mund të pajiset me motorin turbo 2.5-litërsh që prodhon rreth 300 kuaj fuqi.

Kjo do ta vendoste Elantra N në konkurrencë direkte me modele si Honda Civic Type R dhe Volkswagen Golf R.

Hyundai pritet të ruajë opsionin e transmisionit manual me gjashtë shpejtësi, krahas automatikut me dy friksione.

Brenda kabinës priten ulëse sportive, butona specifikë N dhe teknologji më moderne.

Versioni i ri mund të prezantohet gjatë vitit 2027 dhe të dalë në treg si model i vitit 2028.

Çmimi pritet të jetë më i lartë se modeli aktual, por Hyundai synon ta mbajë atë konkurrues në segmentin e makinave sportive kompakte.

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