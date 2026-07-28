Hyundai Elantra N i ri pritet me më shumë fuqi, një dizajn më agresiv me elemente sportive

Hyundai po përgatit gjeneratën e re të Elantra N, e cila pritet të sjellë një rritje të ndjeshme të performancës.
Modeli i ri do të bazohet në gjeneratën e ardhshme të Elantra-s dhe do të ketë një dizajn më agresiv me elemente sportive të linjës N.
Sipas pritshmërive, makina mund të pajiset me motorin turbo 2.5-litërsh që prodhon rreth 300 kuaj fuqi.
Kjo do ta vendoste Elantra N në konkurrencë direkte me modele si Honda Civic Type R dhe Volkswagen Golf R.
Hyundai pritet të ruajë opsionin e transmisionit manual me gjashtë shpejtësi, krahas automatikut me dy friksione.
Brenda kabinës priten ulëse sportive, butona specifikë N dhe teknologji më moderne.
Versioni i ri mund të prezantohet gjatë vitit 2027 dhe të dalë në treg si model i vitit 2028.
Çmimi pritet të jetë më i lartë se modeli aktual, por Hyundai synon ta mbajë atë konkurrues në segmentin e makinave sportive kompakte.