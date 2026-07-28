Xiaomi hyn në betejën e SUV-ve të mëdha – zbulohen detaje rreth serisë së re Sky Nomad

Xiaomi po përshpejton zgjerimin e saj në industrinë e automobilave dhe po përgatitet të hyjë në segmentin e SUV-ve të mëdha familjare me linjën e re Sky Nomad.
Kompania kineze, e njohur fillimisht për telefonat inteligjentë, tashmë po shfaq ambicie të mëdha në tregun e automjeteve elektrike.
Sipas dokumenteve të publikuara nga Ministria Kineze e Industrisë dhe Teknologjisë së Informacionit, Xiaomi po zhvillon të paktën dy modele të reja: Sky Nomad N70 dhe Sky Nomad N90.
Ndryshe nga disa spekulime të mëparshme, Sky Nomad nuk do të jetë një markë më vete, por një linjë modelesh brenda gamës së Xiaomi Auto.
Ndërsa automjetet standarde të Xiaomi do të fokusohen te makinat plotësisht elektrike, modelet Sky Nomad do të synojnë familjet që kërkojnë më shumë hapësirë, rehati dhe autonomi për udhëtime të gjata.
Për këtë arsye, SUV-të e reja do të përdorin teknologjinë EREV (Extended Range Electric Vehicle), ku motori me benzinë shërben si gjenerator për baterinë dhe jo si burim direkt i lëvizjes.
Xiaomi Sky Nomad N70: SUV i madh me mbi 400 km autonomi elektrike
Modeli më i vogël i familjes së re, Sky Nomad N70, ka përmasa të konsiderueshme: 4960 mm gjatësi, 1998 mm gjerësi dhe një bazë rrotash prej 2950 mm. Automjeti ofrohet me konfigurim me pesë vende dhe është projektuar për përdorues që kërkojnë komoditet dhe hapësirë.
Versioni bazë përdor një motor elektrik me fuqi 210 kW (rreth 282 kuaj fuqi) që transmeton fuqinë në rrotat e pasme. Ai pajiset me një bateri 52 kWh nga Sunwoda, duke ofruar rreth 270 km autonomi vetëm me energji elektrike.
Kur bateria zbrazet, një motor benzine 1.5 litra i prodhuar nga Harbin Dongan aktivizohet si gjenerator. Konsumi i deklaruar është 5.8 litra për 100 km, ndërsa shpejtësia maksimale arrin 190 km/h.
Për klientët që kërkojnë më shumë performancë, Xiaomi do të ofrojë versionin N70 Max me sistem me katër rrota aktive. Ky model shton një motor elektrik në boshtin e përparmë dhe arrin një fuqi totale prej 310 kW, ose rreth 416 kuaj fuqi. Me një bateri më të madhe 76 kWh nga CALB, autonomia elektrike rritet në 380 km.
Sky Nomad N90: SUV gjigant me shtatë vende
Në krye të gamës do të pozicionohet Sky Nomad N90, një SUV i përmasave të plota i krijuar për familjet që kërkojnë maksimalisht hapësirë dhe luks.
N90 ka një gjatësi prej 5285 mm dhe një bazë rrotash prej 3080 mm, duke e bërë më të gjatë se shumë SUV premium në treg. Automjeti do të ofrohet me konfigurime me pesë ose shtatë vende.
Një nga veçoritë më interesante të kabinës është mundësia që sediljet e përparme të rrotullohen 180 gradë, duke krijuar një hapësirë ku pasagjerët mund të përballen me njëri-tjetrin kur automjeti është i ndaluar.
Versioni i zbuluar deri tani, N90 Max, përdor të njëjtin sistem fuqie si N70 Max: dy motorë elektrikë dhe një gjenerator benzine 1.5 litra me fuqi totale 310 kW. Autonomia elektrike arrin rreth 370 km, ndërsa konsumi me gjenerator aktiv është 6.26 litra për 100 km.
Xiaomi synon familjet që kërkojnë lirinë e udhëtimeve të gjata
Me modelet Sky Nomad, Xiaomi synon të zgjerojë audiencën e saj përtej përdoruesve urbanë të makinave elektrike. Kompania po përpiqet të zgjidhë një nga shqetësimet kryesore të blerësve të automjeteve elektrike: mungesën e stacioneve të karikimit gjatë udhëtimeve të gjata.
Duke kombinuar drejtimin elektrik me një gjenerator benzine, Xiaomi synon të ofrojë përvojën e një makine elektrike pa kufizimet e autonomisë. Nëse këto modele do të arrijnë sukses, Sky Nomad mund të bëhet një hap i rëndësishëm për Xiaomi në tregun global të automjeteve.