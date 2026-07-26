Zgjerim i flotës së taksive elektrike – transporti elektrik po e mbron Kinën nga pasojat e krizës së naftës në Hormuz

Kina po përfiton gjithnjë e më shumë nga zgjerimi i flotës së taksive elektrike, të cilat po e ndihmojnë vendin të zbusë ndikimin e rritjes së çmimeve të naftës.
Ndërsa karburantet janë shtrenjtuar, tarifat e taksive dhe shërbimeve të transportit me aplikacione kanë mbetur të ulëta, duke nxitur më shumë qytetarë të zgjedhin këtë mënyrë udhëtimi.
Sipas të dhënave zyrtare, gjatë muajit maj në Kinë u regjistruan mbi 3 miliardë udhëtime me taksi dhe platforma të transportit, një rritje prej 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Analistët e lidhin këtë trend me shtimin e numrit të drejtuesve të mjeteve që kërkojnë punë në një ekonomi me ritëm më të ngadaltë, si dhe me përdorimin në masë të automjeteve elektrike, të cilat kanë kosto shumë më të ulëta operimi. Kjo ka bërë që tarifat të mbeten konkurruese, edhe pse çmimet e benzinës janë rritur.
Sot, rreth gjysma e flotës prej 1.3 milionë taksish në Kinë është elektrike, ndërsa në shumë qytete të mëdha kjo përqindje i afrohet 100%.
Edhe kompania Didi, platforma më e madhe e transportit në vend, njoftoi se vitin e kaluar shtoi edhe 2 milionë automjete elektrike dhe hibride, duke e çuar flotën e saj pa lëndë djegëse fosile në 8 milionë mjete.
Sipas kompanisë, automjetet elektrike realizojnë tashmë rreth 75% të kilometrave të përshkuar përmes platformës.
Si rezultat i elektrifikimit të transportit, konsumi i benzinës në Kinë ra me 10%, ndërsa ai i naftës me 14% në muajin maj krahasuar me një vit më parë, pavarësisht se trafiku rrugor dhe transporti i mallrave vazhduan të rriten.
Ekspertët parashikojnë se deri në vitin 2035, rreth 90% e kilometrave të përshkuar nga taksitë dhe shërbimet e transportit me aplikacione në Kinë do të realizohen nga automjete elektrike, duke e bërë sistemin e transportit edhe më pak të varur nga nafta.