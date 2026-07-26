Suzuki do të përballet me Twingo në vitin 2027 me një automjet elektrik për qytet nën 24 mijë euro

Një makinë e re elektrike për qytet nën 20,000 funte në vitin 2027, rritja e shitjeve të Swift hatchback dhe një automjet i tretë elektrik në vitin 2029, mbështesin planin e zgjerimit të Suzuki në Mbretërinë e Bashkuar pas trazirave të viteve të para të mandatit të automjeteve me emetim zero (ZEV).
Shefi i Suzuki në Mbretërinë e Bashkuar, David Kateley, i cili mori drejtimin në janar të vitit të kaluar, e ka rifokusuar strategjinë e kompanisë nën ndikimin e mandatit.
Firma po rrit shitjet e eVitara, automjetit të parë elektrik të Suzuki, së bashku me supermini-n e gjallë Swift, dhe po përqendrohet në shitjet private në zemër të vendit.
“Unë besoj në përqendrimin te kontrollueshmet. Mandati është këtu dhe të gjithë duam të ndihmojmë mjedisin. Po e përqafojmë atë”, tha Kateley.
Qasja duket se po funksionon. Deri më tani këtë vit, shitjet e Suzuki janë rritur me një ritëm më të shpejtë se çdo markë tjetër e vendosur – me 43% rritje në pesë muajt e parë të vitit 2026 – duke e shtyrë pjesën e saj të tregut përsëri mbi 1%.
Është një histori suksesi e jashtëzakonshme pasi shitjet ranë në vitin 2025 në vetëm 18,000 njësi, pasi linja e modeleve ICE u shkurtua për t’u përputhur me mandatin ZEV. Është gjithashtu një tregues i fortë se, me modelet e duhura, Suzuki ka një të ardhme të fortë në Mbretërinë e Bashkuar.
Në thelb të rimëkëmbjes së markës në Mbretërinë e Bashkuar është Swift i shkathët dhe i përballueshëm, i cili fillon nga 19,000 funte dhe shiti 6000 njësi në tremujorin e parë të vitit.
“Jemi shumë të kënaqur me popullaritetin e Swift. Kjo tregon se ka një treg për makina të vogla ICE, të dobishme për t’u drejtuar”, tha Kateley.
Receta sekrete e Swift është hibridi i butë me tre cilindra 1.2 litra me një konsum të çertifikuar WLTP prej 64.2 mpg. Emetimet e tij të ulëta të CO2 prej 99g/km gjenerojnë kredite të rëndësishme ZEV sipas Skemës së Tregtimit të Emetimeve të Automjeteve.
Me eVitara që pritet të shesë 5000 njësi në vitin 2026, të ndihmuar nga një kontribut i prodhuesit që përputhet me Grantin e Makinave Elektrike, dhe të kombinuar me shitjet e Vitarës dhe S-Cross, Suzuki është në rrugën e duhur për t’u rikthyer në nivelet para vitit 2025 me shitje prej rreth 23,000 njësive këtë vit.
Një rritje e mëtejshme do të vijë në pranverën e vitit 2027 kur do të lançohet një version prodhimi i Vision e-Sky urban EV. Ai do t’i bashkohet një segmenti në rritje të makinave elektrike të qytetit me çmim të përballueshëm, si Honda Super-N e re, një makinë kei në mënyrë të ngjashme katrore.
Vision e-Sky i prodhimit do të ketë pesë dyer si koncepti dhe do të ndajë përmasat e tij të larta dhe katrore. Detajet e sistemit të fuqisë EV mbeten të pakta, por një bateri me kapacitet rreth 29kWh për një rreze prej 130 miljesh do të ishte tipike për klasën.
“BEV i segmentit A është me rëndësi jetike. Është një hyrje në një segment të ndryshëm për ne dhe jam shumë e emocionuar për perspektivat e tij”, tha Kateley. Duke pasur parasysh tërheqjen tradicionale të Suzuki-t midis blerësve privatë, e-Sky duhet të jetë një ofertë me çmim të arsyeshëm. Ndryshe, modeli fillestar elektrik Super-N i Hondës fillon nga 19,000 funte.
Makina e re e qytetit do ta afrojë gjithashtu Suzukin me kombinimin e mandatit të vitit 2027 prej dy shitjesh EV për tre shitje ICE, megjithëse Kateley shmangu diplomatikisht çdo koment mbi rishikimin e mandatit të përfolur që po paraqitet, dhe nëse kjo mund ta lehtësojë apo prishë planifikimin paraprak.
E-Sky do të hapë gjithashtu rrugën për lançimin në vitin 2029 të EV-së së tretë të Suzuki-t, i cili ka shumë të ngjarë të jetë një SUV i segmentit B që do të vendoset midis e-Sky dhe eVitara.
“Padyshim që nuk do të jetë një Swift elektrik”, tha Kateley me vendosmëri.
Suzuki përballet gjithashtu me sfidën e konkurrencës gjithnjë e në rritje nga prodhuesit kinezë të makinave, të cilët e kanë rritur numrin e markave të automobilave në Mbretërinë e Bashkuar nga 40 në 70 vitet e fundit.
Megjithatë, shefi i Mbretërisë së Bashkuar, David Kateley, është i bindur se efekti do të ndihet edhe diku tjetër: “Nuk jam i shqetësuar. Ne jemi një markë me 1%. Prodhuesit më të mëdhenj të trashëguar do ta ndiejnë më shumë.”
Por jo kot Kateley e përshkruan tregun aktual si “3C” – “konkurrues, konfuz dhe konfliktual”.