Motori i ri V12 me aspirim natyral prej 6.5 litrash i Nilu27 në fakt prodhon më shumë fuqi sesa mendohej fillimisht

Në vitin 2024, ish-dizajneri i Lamborghini, Bugatti dhe Koenigsegg, Sasha Selipanov, na tregoi vizionin e tij për një hipermakinë analoge swoopy me një kazan karboni, një ndërrues manual dhe një motor V12 me aspirim natyral prej 6.5 litrash.
Dhe tani ky vizion është një hap më afër realizimit, sepse motori V12 është ndezur për herë të parë. Oh, dhe në fakt prodhon më shumë fuqi sesa pritej.
Nilu27 bashkëpunoi me Hartley Engines në Zelandën e Re për të zhvilluar njësinë e re, dhe fillimisht parashikonte një prodhim prej 1,055 kuaj fuqi.
Megjithatë, tani na thuhet se “testimi fillestar i dinamometërit tashmë i ka tejkaluar ato parashikime, ndërsa ka arritur një vijë të kuqe marramendëse prej 11,000 rpm”. Me fat, sepse 1,055 kuaj fuqi nuk dukeshin si fuqi e mjaftueshme.
Motori merr një konfigurim të nxehtë V, por pa turbo, kështu që ka një kënd të ankorimit prej 80 gradësh dhe ato koka shkarkimi si skulpturë të montuara midis kokave të cilindrit.
Thuhet gjithashtu se hipermakina – e cila duket se është nga shkolla Ferrari LaFerrari e emërtimit të hipermakinave, pasi quhet thjesht hipermakina Nilu – lejon që nxehtësia e motorit të dalë përmes një ndarjeje motori plotësisht të ekspozuar.
“Ky është momenti kur teoria u bë realitet. Duke ndezur këtë motor mahnitës V12, ne jo vetëm që vërtetuam aftësitë tona inxhinierike, por edhe shpirtin e Nilu. Ndërsa pjesa më e madhe e botës së automobilave përqafon sterilitetin digjital dhe elektrik, ne kemi dyfishuar dramën e papërpunuar dhe viscerale të RPM të lartë, djegie të brendshme me aspirim natyral. Nilu27/Hartley V12 do ta bëjë hipermakinën tonë vërtet të përjetshme. Dhe shpresojmë që videoja nga testi ynë i parë i dinamometërit do të gjenerojë të njëjtin emocion midis shikuesve siç bëri kur ishim të pranishëm”, tha Selipanov.