Porsche në telashe – shitjet ranë me 16 për qind

Porsche regjistroi një rënie prej 16 për qind të shitjeve globale gjatë gjysmës së parë të vitit 2026. Goditjen më të madhe e pësuan modelet elektrike dhe tregu kinez, ndërsa i vetmi model që shënoi rritje ishte legjendari 911.
Problemet vazhdojnë veçanërisht për Taycan. Shitjet e këtij modeli elektrik me katër dyer ranë edhe 25%, duke arritur në vetëm 6.219 automjete. Kjo tregon se Porsche ende nuk ka arritur të ndalë rënien e kërkesës, pavarësisht përditësimeve të vazhdueshme të modelit. Një nga arsyet kryesore është edhe dobësimi i interesit për markën në Kinë, ku dërgesat ranë me 32 për qind.
Rënie të ndjeshme pësoi edhe Panamera, me shitje 38 për qind më të ulëta dhe vetëm 9.308 automjete të dorëzuara. Ndërkohë, modelet 718 Boxster dhe Cayman regjistruan një rënie prej 73 për qind, pasi prodhimi i tyre përfundoi vitin e kaluar dhe pasardhësit elektrikë ende nuk kanë dalë në treg.
Porsche shënoi rënie të shitjeve edhe në tregjet kryesore. Në Kinë u shitën 14.501 automjete, në Amerikën e Veriut shitjet ranë me 13 për qind në 37.712 njësi, ndërsa në Evropë (pa përfshirë Gjermaninë) ranë me 14 për qind, në 30.278 automjete. Në tregun gjerman, rënia ishte më e lehtë, 6 për qind, me 14.938 automjete të dorëzuara.
Ashtu si shumë prodhues të tjerë, Porsche po përballet me kërkesë më të ulët se sa pritej për automjetet elektrike, por edhe me faktorë të jashtëm si tarifat amerikane dhe heqja e lehtësirave federale tatimore në SHBA.
Megjithatë, kompania ka një pikë të fortë: modelin 911, i cili është i vetmi në gamën e Porsche që regjistroi rritje të shitjeve. Vendimi i marrë në fillim të viteve 1980 për të mos hequr dorë nga modeli më ikonik i markës po rezulton sot më i vlefshëm se kurrë.