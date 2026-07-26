Një cisternë nafte shpërthen në Ngushticën e Hormuzit pasi godet një minë detare

Një cisternë nafte ka shpërthyer në Ngushticën e Hormuzit pasi goditi një minë detare, pasi kishte devijuar nga një rrugë lundrimi e përcaktuar nga Irani, transmeton Anadolu.
Një burim Iranian i informuar tha për faqen e lajmeve Defapress se cisterna kishte devijuar nga rruga e përcaktuar nga Irani përpara se të përplasej me minën në këtë rrugë ujore strategjike.
Nuk kishte informacion të menjëhershëm për viktima, identitetin e anijes apo shkallën e dëmeve.
Më 26 qershor, Irani paralajmëroi se kalimi përmes Ngushticës së Hormuzit “lejohet vetëm” përmes rrugëve të përcaktuara nga Teherani.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë përshkallëzuar javët e fundit, me Washingtonin që ka kryer sulme ndaj Iranit, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur duke goditur ato që i cilëson si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në vende të ndryshme të rajonit.
Më 8 korrik, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shpalli “të përfunduar” memorandumin e mirëkuptimit të muajit të kaluar me Iranin, duke e akuzuar Teheranin për shkelje të marrëveshjes.
Njoftimi pasoi sulmet ndaj tre cisternave në Ngushticën e Hormuzit dhe mosmarrëveshjet e përtërira lidhur me rregullat e lundrimit në këtë rrugë ujore strategjike.
Washingtoni ka bërë thirrje për kalim të pakufizuar përmes Ngushticës së Hormuzit, ndërsa Teherani këmbëngul që anijet të kalojnë përmes një kanali pranë vijës së tij bregdetare, në kuadër të një mekanizmi lundrimi të administruar nga Irani.