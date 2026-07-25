Volkswagen Group përsëri në telashe?

Gjërat duken sërish keq për Volkswagen Group.
Shitjet për konglomeratin gjerman të automobilave ranë me 8.6% në përgjithësi në tremujorin e dytë të vitit, të nxitura nga performanca e dobët e kompanisë në Kinë.
Shitjet e Grupit VW në vendin aziatik ranë me një shifër marramendëse prej 36.6% nga prilli në qershor, dhe ato shënuan një rënie prej 25.9% për vitin.
Prodhuesi i automjeteve pati gjithashtu vështirësi në Lindjen e Mesme, Afrikë dhe pjesën tjetër të tregut Azi-Paqësor.
Marcos Schubert, anëtar i komitetit ekzekutiv të zgjeruar të Grupit VW për shitjet, tha: “Situata në Kinë mbetet sfiduese, ku nuk arritëm t’i shpëtonim një rënieje të ndjeshme totale të tregut prej rreth 20% – pavarësisht momentumit pozitiv fillestar nga automjetet tona elektrike të sapo prezantuara dhe të zhvilluara në vend. Globalisht, po shohim një rënie të dërgesave prej rreth 6%”.