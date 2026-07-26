Tërmetet shkatërrimtare në Venezuelë, 5.546 viktima. Dëmet arrijnë në 19,6 miliardë dollarë

Një muaj pas dy tërmeteve të fuqishme në Venezuelë, numri zyrtar i viktimave ka arritur në 5.546.Sipas të dhënave të fundit, 16.740 persona kanë mbetur të plagosur. Dy tërmetet me magnitudë 7,2 dhe 7,5 goditën veriun e vendit natën e 24 qershorit.
Lëkundjet ndodhën vetëm 39 sekonda larg njëra-tjetrës, në një fenomen të rrallë të quajtur “dublet sizmik”. Fatkeqësia konsiderohet ndër më të rëndat që Venezuela ka përjetuar në më shumë se një shekull.
Bilanci i fundit u bë publik nga presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez. Ai tha se numri i viktimave vazhdon të rritet ndërsa përparon puna për pastrimin e rrënojave. Autoritetet nuk e kanë përditësuar që prej 25 qershorit numrin zyrtar të personave të zhdukur.
Në atë kohë, qeveria raportonte 157 persona të zhdukur. Një nismë qytetare ka regjistruar rreth 29.500 raportime për persona, vendndodhja e të cilëve nuk dihet. Diferenca e madhe mes të dhënave zyrtare dhe raportimeve qytetare ka shkaktuar debate.
Banka Botërore vlerëson se dëmet fizike arrijnë në rreth 19,6 miliardë dollarë. Rreth 9,3 miliardë dollarë janë dëme në banesa, ndërsa 5,2 miliardë lidhen me infrastrukturën publike. Afro 5 miliardë dollarë të tjera janë dëme në ndërtesa tregtare dhe industriale.
Rreth 17.907 familje kanë mbetur pa banesa pas tërmeteve. Mbi 23.000 persona vazhdojnë të qëndrojnë në 107 qendra të përkohshme në Karakas. Operacionet e kërkim-shpëtimit po i lënë vendin pastrimit të rrënojave dhe procesit të rindërtimit.
Autoritetet paralajmërojnë se kthimi në normalitet dhe rindërtimi i zonave të prekura mund të zgjasin me muaj ose vite.