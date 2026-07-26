Alfa Romeo zbulon modelin e ri C-SUV

Emanuele Cappellano, Drejtor Operacional i Stellantis, zbuloi një paralajmërim për një model të ri të Alfa Romeo.
Imazhi i vetëm tregon një C-SUV të ri të bazuar në platformën Stellantis STLA Medium.
Ky model do të përdorë platformën e madhe STLA dhe do të dalë së shpejti.
Alfa Romeo thotë se C-SUV i ri do të ketë “sistem fuqie me shumë energji”, që do të thotë hibrid i butë, hibrid plug-in dhe elektrik.
Edhe pse nuk dihet saktësisht se sa i madh do të jetë ky model, Platforma STLA Medium tashmë mbështet një sërë automjetesh Stellantis, të tilla si Jeep Compass, Lancia Gamma dhe Peugeot 3008.
Stili do të vijë nga qendra e dizajnit të Alfa Romeo në Torino, Itali, kështu që mund të duket mjaft mirë.
Prodhimi do të fillojë në fabrikën e Alfës në Melfi të Italisë në tremujorin e katërt të vitit 2027.