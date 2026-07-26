Waltz: Marrëveshja bërthamore varet nga anëtarësimi i Arabisë Saudite në Marrëveshjet e Abrahamit

Ambasadori i SHBA-së në Kombet e Bashkuara, Mike Waltz riafirmoi këtë të dielë se një marrëveshje që siguron një program bërthamor civil për Arabinë Saudite nuk do të hyjë në fuqi derisa mbretëria të normalizojë marrëdhëniet me Izraelin.
Marrëveshja për programin bërthamor u njoftua në fillim të kësaj jave, por një ditë pasi zyrtarët amerikanë dhe sauditë nënshkruan marrëveshjen, Presidenti amerikan Donald Trump vendosi një kusht të ri në pakt.
Trump tha se Arabia Saudite duhet së pari të hyjë në Marrëveshjet e Abrahamit – seria e marrëveshjeve që synojnë vendosjen e lidhjeve diplomatike midis Izraelit dhe fqinjëve të tij në Lindjen e Mesme. Sauditët historikisht kanë qenë rezistentë ndaj përpjekjeve të tilla.
Ambasadori u pyet në lidhje me statusin e marrëveshjes gjatë një interviste në emisionin “Meet the Press” të NBC-së.
“Parimi i marrëveshjes është në fuqi, por ne jemi në diskutime me sauditët për normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin”, tha Waltz, duke pohuar më vonë se marrëveshja nuk do të zbatohet plotësisht derisa të ndodhë normalizimi.
Ai sugjeroi që sauditët mund të kishin shkuar te rusët për teknologji bërthamore ose te kinezët për teknologji bërthamore, por zgjodhën SHBA-në.
“Ata kishin mundësi. Ata pranuan ne. Ata do të pranohen nga kompanitë amerikane, punëtorët amerikanë, por nuk parashikohet asnjë pasurim në këtë plan”, tha Waltz për marrëveshjen.