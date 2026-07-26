Meta po zgjeron atë që ishte planifikuar të bëhej qendra e saj më e madhe e të dhënave të IA-së në Luiziana – të dhënat janë mbresëlënëse

Meta po zgjeron atë që ishte planifikuar të bëhej qendra e saj më e madhe e të dhënave të IA-së, një kampus i Luizianës që gjiganti i teknologjisë thotë se ka nxitur “kthime që ndryshojnë jetën” për mësuesit dhe bizneset lokale.
Kompania që qëndron pas Facebook dhe Instagram tha në një postim në blog të hënën se qendra e të dhënave Richland Parish, e njohur si Hyperion, tani do të rritet në 5 gigavatë kapacitet kompjuterik, duke e çuar koston e projektit në më shumë se 50 miliardë dollarë.
Njoftimi ofron një pikë të re të dhënash për investitorët e Wall Street që e ndjekin nga afër Metan për përditësime mbi planet e saj të shpenzimeve të IA-së.
Shpenzimet kapitale të kompanisë janë rritur ndjeshëm në dy vitet e fundit, kryesisht për shkak të kostove të infrastrukturës së IA-së.
Si pjesë e njoftimit të saj, Meta vlerësoi ndikimin ekonomik lokal të projektit.
Projekti Hyperion, sipas Meta, është ndër investimet më të mëdha në infrastrukturën e inteligjencës artificiale në të gjithë botën.
Meta tha në postimin e saj të së hënës se bizneset lokale të Luizianës kanë marrë më shumë se 1.6 miliard dollarë në kontrata nga kompania që kur ajo nisi punimet në vendin prej 4 milionë metra katrorë në dhjetor 2024.
“Me këtë zgjerim, ne do të investojmë mbi 1 miliard dollarë në përmirësime të infrastrukturës lokale, duke përfshirë rrugët, sistemet e ujit dhe ujërave të zeza”, tha Meta.
Ajo shtoi se kompania “paguan kostot e plota të energjisë, ujit dhe infrastrukturës përkatëse që përdor qendra e të dhënave, në mënyrë që konsumatorët të mos paguajnë koston”.