Veturat e policisë amerikane kanë konkursin e tyre të bukurisë, dhe një shtet e zotëron atë

Çdo vit, policët shtetërorë nga e gjithë SHBA konkurrojnë për të parë se cili ka makinën e policisë më të bukur. Gjatë tre viteve të fundit, Florida ka dalë në krye.
Këtë vit, dukej sikur kjo seri do të mbaronte, por në fund të lojës, shteti me diell u rikthye me forcë në një fitore të katërt radhazi.
Shoqata Amerikane e Policëve Shtetërorë (AAST) njoftoi rezultatet e konkursit të saj të 13-të vjetor për Makinën më të Mirë me Pamje, pas më shumë se 360,000 votave të mbledhura nga mbështetësit në të gjithë vendin.
Michigani kaloi pjesën më të madhe të konkursit në vendin e parë, por ekipi i komunikimit i Patrullës së Autostradave të Floridës bëri një shtytje të vonë që në fund e shtyu Mustangun me ngjyrë të zezë dhe të verdhë të shtetit drejt një fitoreje.
AAST u argëtua pak me përfundimin dramatik, duke bërë shaka se “duhet të jetë sezoni i gjuetisë në Florida sepse ata arritën të rrëzonin Blue Goose”, duke iu referuar makinave ikonike blu të Policisë Shtetërore të Michiganit.
Gjithashtu, u bë shaka për “varjen e çantave” dhe “grumbullimet e fletëvotimeve të vona natën”, duke theksuar se shakatë e sjellshme ishin të gjitha pjesë e rivalitetit miqësor të garës.
Florida përfundoi me 52,249 vota, shumë përpara 37,654 votave të Miçiganit pasi u mbyllën qendrat e votimit. Georgia siguroi vendin e tretë me 34,933 vota, e ndjekur nga Ohio dhe Kentucky për të plotësuar pesë të parët. Në përgjithësi, u hodhën 360,433 vota në të gjitha shtetet pjesëmarrëse. Oregoni mori më pak me vetëm 185.
Fitorja do të thotë që Florida do të marrë përsëri Çmimin për Kryqëzuesin më të Pamur, dhe fotografia e saj fituese do të shfaqet në kopertinën e kalendarit të murit të ushtarëve të SHBA-së për vitin 2027.
Shitjet e kalendarit mbështesin Fondacionin e Shoqatës Amerikane të Ushtarëve Shtetërorë, e cila jep bursa arsimore për personat në varësi të ushtarëve anëtarë.
Nëse seria e fitoreve vazhdon shumë më gjatë, ata mund të duan të fillojnë ta përfshijnë Floridën në emër të kalendarit.