Francë, numri i të papunëve u rrit mbi 3.3 milionë

Papunësia ka vazhduar të rritet në Francë që nga viti 2025, me numrin e punëkërkuesve që raportojnë se nuk kanë punësim është rritur me 3.1 për qind gjatë vitit të kaluar, treguan sot shifrat zyrtare, transmeton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Punës dhe “France Travail”, numri i personave të regjistruar në “France Travail” në kategorinë A, që mbulon ata pa asnjë punë, arriti në 3,323 milionë në tremujorin e dytë të vitit 2026.
Shifra u rrit me 0.8 për qind nga tremujori i mëparshëm, duke përmbysur një rënie prej 1.2 për qind të regjistruar gjatë tre muajve të parë të vitit. Rritja ishte më e mprehtë tek të rinjtë. Numri i të rinjve punëkërkues pa asnjë punësim u rrit me 5.9 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Përfshirë kategoritë B dhe C, të cilat mbulojnë personat që punojnë me orë të reduktuara, por që kërkojnë punësim shtesë, numri i përgjithshëm i punëkërkuesve arriti në 5,801 milionë, 1.3 për qind më shumë se tremujori i kaluar dhe 3.2 për qind nga viti në vit.
Ndër të rinjtë, numri i kombinuar në kategoritë A, B dhe C u rrit me 6.3 për qind gjatë vitit të kaluar.
Shifrat janë ndikuar gjithashtu nga ndryshimet në sistemin e regjistrimit të papunësisë në Francë të prezantuar në vitin 2025, përfshirë regjistrimin automatik të përfituesve të përfitimit të të ardhurave minimale të RSA dhe rregullat e rishikuara që pengojnë disa aplikantë të sanksionuar të hiqen nga listat.
Pas përshtatjes për këto ndryshime, numri i punëkërkuesve të kategorisë A ra me 0.2 për qind në tremujorin e dytë. Gjithsej totali i kombinuar për kategoritë A, B dhe C megjithatë u rrit me 0.4 për qind në bazë të rregulluar.