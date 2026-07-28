Demenca i kushton Evropës qindra miliarda në vit

Demenca i kushton më shumë se 221 miliardë dollarë në vit 30 ekonomive evropiane dhe pjesa më e madhe përballohet nga vetë familjarët e pacientëve.
Sipas një studimi, që pritet të publikohet në revistën Journal of Alzheimer’s Disease, rreth 93 miliardë euro të shpenzimeve për Alzheimer dhe forma të tjera të demencës, janë nga tëafërmit, miqtë dhe kujdestarë të tjerë informalë të pacientëve.
Në Evropë, demenca është një nga shkaqet kryesore të paaftësisë, varësisë dhe vdekshmërisë tek të moshuarit. Duke qenë se jetëgjatësia është rritur, ndërsa lindshmëria ka rënë, numri i pacientëve dhe barra ekonomike që lidhet me ta pritet të rritet ndjeshëm në dekadat e ardhshme.
“Një nga gjetjet më mbresëlënëse të studimit ishte përmasat e kujdesit informal që ofrohet nga familjarët dhe miqtë. Edhe pse kostot e trajtimit janë të konsiderueshme, pjesën më të madhe të barrës totale e mbajnë kujdestarët informalë, të papaguar, kontributi i të cilëve shpesh anashkalohet, pavarësisht se është thelbësor për mbështetjen e njerëzve që jetojnë me demencë”, deklaroi Richard Dodel nga Universiteti Duisburg-Essen, autori kryesor i studimit.
Studimi është pjesë e një programi të Akademisë Evropiane të Neurologjisë (EAN), që vlerëson barrën sociale dhe ekonomike të sëmundjeve kryesore neurologjike në Evropë. Në analizë, studiuesit shqyrtuan në mënyrë sistematike 45 studime evropiane mbi kostot e demencës, të publikuara gjatë periudhës 2010-2023, dhe i kombinuan rezultatet me të dhënat mbi përhapjen e sëmundjes nga studimi Global Burden of Disease 2021.