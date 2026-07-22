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Termometri në formë kapsule

Termometri për matjen e temperaturës së trupit shumë shpejt mund të jetë sa një kapsulë e vogël që gëlltitet.

Shpikja e fundit e një grupi kërkuesish të MIT bën që kjo pajisje teknologjike e vogël të jetë në gjendje të monitorojë vazhdimisht temperaturën në brendësi të traktit gastrointestinal dhe të transmetojë të dhënat në modalitet wireless.

Studimi i publikuar në revistën Nature Electronics përshkruan këtë pajisje, me diametër rreth 6 mm dhe lartësi 4 mm, i projektuar për disa detyra. Përtej matjes së temperaturës, do të dallojë para kohe nisjen e infeksioneve, të monitorojë pacientët e nënshtruar në anestezi, të ndjekë ovulimin ose të parandalojë goditje të nxehti tek të moshuarit, atletët dhe ushtarakët.

Në testet e laboratorëve pajisja ka funksionuar 30 ditë në organizëm dhe më pas është eliminuar nëpërmjet jashtëqitjes. Sipas ekipit kërkimor, shumë shpejt ndoshta kjo teknologji do të zëvendësojë termometrat tradicionalë.

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