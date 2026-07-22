Tartë pa pjekje me fruta, ëmbëlsira ideale për ditët e nxehta

Nëse kërkoni një ëmbëlsirë të freskët, të lehtë dhe që përgatitet pa ndezur furrën, kjo tartë pa pjekje është zgjedhja perfekte. Me bazë biskotash krokante, krem të butë dhe fruta të freskëta sipër, është ideale për verën, ditëlindje apo çdo rast të veçantë.
Përbërësit (8 persona)
Për bazën
270 g biskota
130 g gjalpë i shkrirë
Për kremin
500 ml pana për ëmbëlsira
75 g sheqer
1 vaniljeje (ose 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje)
8 g xhelatinë (fletë)
Për dekorim
Luleshtrydhe
Kivi
Kajsi
Banane
Ose fruta të tjera sipas dëshirës
Përgatitja
1. Përgatisni bazën
Thërrmoni biskotat derisa të bëhen pluhur. Shtoni gjalpin e shkrirë dhe përziejini mirë. Shtroni masën në një tavë për tartë (rreth 23–24 cm), duke e shtypur mirë në fund dhe anët. Vendoseni në frigorifer për 30 minuta që të forcohet.
2. Përgatitni kremin
Vendosni xhelatinën në ujë të ftohtë për rreth 10 minuta. Ngrohni panën në zjarr të ulët së bashku me sheqerin dhe vaniljen, pa e lënë të ziejë fort. Hiqeni nga zjarri dhe shtoni xhelatinën e shtrydhur. Përziejeni derisa të tretet plotësisht. Lëreni kremin të ftohet në temperaturë ambienti.
3. Mbushni tartën
Nxirrni bazën nga frigoriferi dhe hidhni kremin sipër. Vendoseni përsëri në frigorifer për rreth 3 orë, derisa të mpikset plotësisht.
4. Dekoroni
Lani dhe prisni frutat në copa ose feta të holla. Pasi kremi të jetë forcuar, dekoroni sipërfaqen sipas dëshirës. Mund të kombinoni fruta me ngjyra të ndryshme për një pamje sa më të bukur.