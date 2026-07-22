5 frutat që ju mbajnë të hidratuar gjatë ditëve të nxehta të verës

Gjatë ditëve të nxehta të verës, trupi humbet më shumë lëngje përmes djersitjes, ndaj hidratimi bëhet më i rëndësishëm se kurrë. Edhe pse uji mbetet zgjedhja më e mirë, disa fruta mund të ndihmojnë ndjeshëm në plotësimin e nevojave të organizmit për lëngje, falë përmbajtjes së tyre të lartë të ujit dhe lëndëve ushqyese. Përveçse janë të freskëta dhe të shijshme, këto fruta ofrojnë vitamina, minerale dhe antioksidantë që ndihmojnë trupin të përballojë temperaturat e larta.
Nëse po kërkoni mënyra të thjeshta dhe natyrale për të qëndruar të hidratuar këtë verë, ja 5 fruta që nuk duhet të mungojnë në tryezën tuaj.
Shalqiri
Ky frut i verës është i njohur për përfitimet e tij hidratuese. Shalqiri përmban 92% të ujit, si dhe vitamina A, B dhe C, magnez, kalium, zink, bakër, likopen dhe minerale të tjera. Një copë shalqi i prerë në kubikë përmban vetëm rreth 45 kalori, duke e bërë atë një frutë të mrekullueshëm hidratues ose një meze të lehtë freskuese.
Luleshtrydhja
Lajm i mirë për adhuruesit e luleshtrydheve atje. Ky frut i ëmbël dhe i kuq është i mbushur me 92% ujë. Ai është gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminës C. Luleshtrydhet sigurojnë shumë fibra, flavonoide dhe antioksidantë që zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës, diabetit, kapsllëkut dhe llojeve të ndryshme të kancerit. Merrni sasinë tuaj të përditshme të luleshtrydheve duke i përzier në smoothie ose duke i përfshirë në sallata.
Kastraveci
Kastraveci përmban 95% ujë, vitamina K, fosfor, magnez, kalium dhe kalcium. Ju mund të hani një sasi të madhe kastraveci pa shtuar numër të konsiderueshëm kalorish në dietën tuaj. Pra, herën tjetër që përgatitni sallata ose sandviçë, sigurohuni që të shtoni kastravec.
Pjeshka
Një tjetër frut i shëndetshëm dhe hidratues që duhet të përfshini në vaktet tuaj është pjeshka. Përbëhet nga 90% ujë dhe shumë vitamina, kalium, fosfor dhe minerale të tjera. Ngrënia e pjeshkave ka shumë përfitime shëndetësore të tilla si përmirësimi i tretjes, mbrojtja e lëkurës, përmirësimi i shëndetit të zemrës, zvogëlimi i simptomave të alergjisë.
Pjepri
Pjepri përbëhet rreth 90% nga ujë, vitaminë C, beta-karoten (që shndërrohet në vitaminë A), kalium dhe magnez. Këto lëndë ushqyese ndihmojnë sistemin imunitar dhe shëndetin e përgjithshëm. Mund ta konsumoni si snack, në sallata frutash, smoothie, kos ose në kombinime me erëza dhe ushqime të kripura.