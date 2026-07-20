Dhimbja e shpinës gjatë frymëmarrjes, sinjal “alarmi” apo problem i zakonshëm?!

Nëse shpina ju dhemb kur merrni frymë, shkaku mund të jetë nga një tendosje e thjeshtë muskulore deri te probleme më serioze shëndetësore. Vëmendja ndaj simptomave ndihmon në përcaktimin e rëndësisë së gjendjes dhe trajtimin e duhur.
Embolia pulmonare
Embolia pulmonare ndodh kur një mpiksje gjaku bllokon një arterie që furnizon mushkëritë me gjak. Simptomat shpesh përfshijnë dhimbje në shpinë ose gjoks gjatë frymëmarrjes, gulçim dhe kollitje me gjak.
Trajtimi: Zakonisht përfshin ilaçe antikoagulante për shpërbërjen e mpiksjes së gjakut dhe mbështetje për zemrën dhe mushkëritë. Në disa raste mund të nevojitet edhe ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e mpiksjes.
Ataku në zemër
Ataku në zemër ndodh kur qarkullimi i gjakut drejt zemrës bllokohet, duke e privuar atë nga oksigjeni dhe duke shkaktuar dëmtime. Edhe pse dhimbja në gjoks është më e zakonshme, dhimbja mund të përhapet në krahë, nofull ose në pjesën e mesme të shpinës dhe mund të përkeqësohet gjatë frymëmarrjes.
Trajtimi: Nëse shkaku është bllokimi i arterieve, mund të vendoset një stent për të hapur arterien. Një tjetër mundësi është operacioni bypass i zemrës, ku përdoret një enë gjaku për të krijuar një rrugë të re për qarkullimin e gjakut. Pas një ataku në zemër, kardiologu monitoron gjendjen e zemrës dhe mund të rekomandojë ilaçe ose rehabilitim kardiak.
Sulmi i panikut apo ataku në zemër?
Sulmi i panikut dhe ataku në zemër mund të kenë simptoma të ngjashme. Të dyja mund të shkaktojnë dhimbje gjoksi, vështirësi në frymëmarrje dhe ndjenjë frike. Dhimbja e shpinës gjatë frymëmarrjes së thellë mund të shfaqet në të dyja rastet. Nëse keni dhimbje gjoksi, kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore, sepse ataku në zemër është një urgjencë.
Mushkëri e kolapsuar
Një mushkëri e kolapsuar mund të shkaktojë dhimbje shpine gjatë frymëmarrjes. Nëse preket vetëm një pjesë e vogël e mushkërisë quhet atelektazë, ndërsa kur ajri grumbullohet jashtë mushkërisë quhet pneumotoraks. Atelektaza zakonisht shkaktohet nga bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes, si nga sekrecionet, ose nga presioni mbi mushkëri. Pneumotoraksi ndodh kur ajri del nga mushkëria dhe mbushet hapësira përreth saj, duke ushtruar presion dhe duke vështirësuar frymëmarrjen. Kjo gjendje kërkon kujdes të shpejtë mjekësor.
Trajtimi: Atelektaza trajtohet duke korrigjuar shkakun dhe duke ndihmuar mushkërinë të zgjerohet përsëri. Mund të përdoren ilaçe me inhalim, ushtrime të frymëmarrjes dhe procedura për pastrimin e bllokimeve. Një pneumotoraks i vogël mund të përmirësohet vetë, por në raste të tjera mund të nevojitet vendosja e një tubi në kraharor ose kirurgji.Skolioza
Skolioza është një lakim jonormal i shtyllës kurrizore, që shpesh krijon një formë si shkronja S dhe prek pjesën torakale dhe lumbare të shtyllës. Meqë brinjët lidhen me shtyllën torakale, skolioza mund të shkaktojë rrotullim dhe shtypje të kafazit të kraharorit, duke e bërë frymëmarrjen më të vështirë.
Trajtimi: Në rastet e lehta ose mesatare mund të ndihmojnë korseja për shpinën, fizioterapia, ushtrimet shtrirëse dhe ushtrimet e frymëmarrjes. Në raste më të rënda mund të nevojitet operacion për korrigjimin e shtyllës.
Kifoza
Kifoza është një rrumbullakim i tepruar i pjesës së sipërme të shpinës. Llojet kryesore përfshijnë kifozën posturale, kifozën e Scheuermann-it dhe kifozën kongjenitale. Kifoza posturale është më e zakonshmja dhe lidhet me qëndrimin e trupit. Kifozat e tjera mund të përfshijnë ndryshime strukturore të shtyllës.
Trajtimi: Kifoza posturale mund të përmirësohet me korrigjimin e qëndrimit. Format më të rënda mund të kërkojnë trajtim kirurgjik.
Brinjë të dëmtuara ose të thyera
Një brinjë e mavijosur ose e thyer mund të ndodhë pas rrëzimeve ose dëmtimeve fizike. Dhimbja mund të ndihet në gjoks ose shpinë dhe përkeqësohet gjatë frymëmarrjes së thellë, kollitjes ose teshtitjes.
Trajtimi: Shumica e brinjëve të thyera shërohen vetë. Ilaçet kundër dhimbjes dhe fizioterapia mund të ndihmojnë gjatë rikuperimit.
Fraktura të rruazave
Rrëzimet ose dëmtimet mund të shkaktojnë thyerje të rruazave të shtyllës kurrizore. Personat me osteoporozë kanë rrezik më të lartë edhe pas dëmtimeve të vogla. Simptomat përfshijnë dhimbje shpine që përkeqësohet gjatë kollitjes, teshtitjes, përkuljes ose ngritjes së peshave.
Trajtimi: Pushimi dhe fizioterapia mund të ndihmojnë në rastet e lehta, ndërsa rastet më serioze mund të kërkojnë kirurgji.
Hernia diskale
Hernia diskale ndodh kur materiali i butë brenda diskut ndërvertebral del jashtë shtresës së tij mbrojtëse dhe shtyp nervat përreth. Mund të shkaktojë dhimbje në shtyllë, mpirje, shpime gjilpërash ose dobësi që përhapet në krahë ose këmbë.
Trajtimi: Fizioterapia është një nga trajtimet kryesore. Në raste të rënda ose kronike mund të nevojitet kirurgji.
Astma dhe kollitja kronike
Astma dhe kollitja e vazhdueshme mund të shkaktojnë dhimbje shpine gjatë frymëmarrjes. Sulmet e astmës mund të shkaktojnë vështirësi në frymëmarrje dhe dhimbje në gjoks ose shpinë.
Studimi: Një avokado në ditë mund të ndihmojë në kontrollin e sheqerit në gjak…
Trajtimi: Shmangia e faktorëve nxitës dhe përdorimi i inhalatorëve të përshkruar mund të ndihmojnë në kontrollin e astmës.
Sëmundja pulmonare obstruktive kronike (SPOK)
SPOK është një sëmundje që kufizon rrjedhjen e ajrit në mushkëri. Shfaqet më shpesh te personat që kanë pirë duhan. Simptomat përfshijnë gulçim, kollë, sekrecione dhe dhimbje shpine.
Trajtimi: Përfshin ndërprerjen e duhanit, ilaçe, rehabilitim pulmonar dhe në raste të rënda terapi me oksigjen ose ndërhyrje kirurgjikale.
Pleuriti
Pleuriti është inflamacion i cipës që rrethon mushkëritë. Mund të shkaktojë gulçim, kollë dhe dhimbje gjoksi që mund të përhapet në shpatull ose shpinën e mesme.
Trajtimi: Varet nga shkaku dhe mund të përfshijë antibiotikë, trajtim të shkakut bazë ose heqje të lëngjeve të grumbulluara.
Pneumonia
Pneumonia është një infeksion i mushkërive që shkakton grumbullim lëngu. Dhimbja në gjoks, shpinë ose bark gjatë frymëmarrjes dhe kollitjes është e zakonshme.
Trajtimi: Në rast infeksioni bakterial përdoren antibiotikë. Rastet e rënda mund të kërkojnë shtrim në spital.
Kanceri i mushkërive
Në fazat e hershme, kanceri i mushkërive shpesh nuk shkakton simptoma. Në fazat më të avancuara mund të shkaktojë dhimbje gjatë frymëmarrjes, gulçim dhe kollë kronike.
Trajtimi: Mund të përfshijë kimioterapi, radioterapi dhe kirurgji.
Obeziteti
Pesha e tepërt mund të vështirësojë frymëmarrjen duke ushtruar presion mbi rrugët e ajrit dhe kraharorin.
Studimi: Vetëm 90 minuta më pak gjumë çdo natë mund të çojnë në…
Trajtimi: Mund të përfshijë ndryshime në dietë, aktivitet fizik, ilaçe ose procedura mjekësore.
Neuralgjia ndërbrinjore
Kjo gjendje prek nervat midis brinjëve dhe mund të shkaktojë dhimbje në shpinë, gjoks ose anash trupit. Dhimbja mund të ndihet si djegie, therje ose shpime gjilpërash.
Trajtimi: Mund të përfshijë fizioterapi, ilaçe kundër dhimbjes, ilaçe për nervat dhe në raste të caktuara procedura speciale.
Tendosja e muskujve
Tërheqja e një muskuli në pjesën e sipërme të shpinës ose shpatullave mund të ndodhë pas ngritjes së peshave ose lëvizjeve të forta. Dhimbja mund të përkeqësohet kur merrni frymë thellë, sepse kafazi i kraharorit zgjerohet.
Trajtimi: Zakonisht përmirësohet me pushim, trajtim në shtëpi dhe ndonjëherë fizioterapi.
Kur duhet të kërkoni ndihmë urgjente?
Dhimbja e shpinës është e zakonshme, por ndonjëherë mund të lidhet me probleme serioze.
Kontaktoni menjëherë mjekun nëse keni:
Dhimbje të forta
Mpirje, shpime ose dobësi në këmbë
Dhimbje gjoksi dhe vështirësi në frymëmarrje
Vështirësi në ecje
Humbje të kontrollit të urinës ose jashtëqitjes
Vështirësi për të urinuar ose kryer nevojat
Dhimbje shpine ose vështirësi në frymëmarrje pas një aksidenti serioz (si përplasje makine ose rënie)