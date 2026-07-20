Urinimi i shpeshtë gjatë natës, kur duhet të shqetësoheni?

Zgjimi një herë gjatë natës për të urinuar është zakonisht normal, por nëse kjo ndodh disa herë çdo natë, mund të jetë shenjë e një problemi shëndetësor. Kjo gjendje, e njohur si nokturia, mund të ndikojë në cilësinë e gjumit dhe të jetës.
Shkaqet më të zakonshme përfshijnë konsumimin e shumë lëngjeve para gjumit, fshikëzën tepër aktive, zmadhimin e prostatës, infeksionet urinare, diabetin, sëmundjet e zemrës ose veshkave, si edhe apnea e gjumit. Edhe disa ilaçe, sidomos diuretikët, mund ta përkeqësojnë problemin.
Mosha luan gjithashtu rol, pasi nokturia bëhet më e shpeshtë te të moshuarit. Te burrat lidhet shpesh me zmadhimin e prostatës, ndërsa te gratë me ndryshimet hormonale të menopauzës.
Ekspertët këshillojnë të konsultoheni me mjekun nëse zgjoheni disa herë çdo natë, nëse problemi shfaqet papritur ose shoqërohet me simptoma si gjak në urinë, dhimbje, etje të fortë, ënjtje të këmbëve ose vështirësi në frymëmarrje.
Për të lehtësuar simptomat, rekomandohet të kufizoni lëngjet në mbrëmje, të shmangni alkoolin dhe kafeinën para gjumit, si dhe të rregulloni kohën e marrjes së disa ilaçeve në konsultim me mjekun. Nëse këto masa nuk mjaftojnë, mund të nevojitet trajtim mjekësor.