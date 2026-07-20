Rashica shkëput kontratën me Beshiktashin?

Gjasat janë të mëdha që Milot Rashica gjatë këtij muaji të mbetet lojtar i lirë, kanë njoftuar mediumet në Turqi, të hënën.
Thuhet se te Beshiktashi janëtë detyruar ta lirojnë Rashicën për shkak të pagës së tij të lartë dhe kuotën e lojtarëve të huaj, duke pasur parasysh se ai nuk bën pjesë në planet e klubit për sezonin e ri.
Drejtuesit e Beshiktashit gjatë kësaj jave do të mbajnë një takim privat me përfaqësuesit e Rashicës për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme për të gjitha palët.
Te Beshiktashi janë të gatshëm të lehtësojnë transferimin e Rahicës diku tjetër, duke pasur parasysh se lojtari ka kontratë deri në vitin tjetër dhe pagë vjetore prej 2.5 milionë eurosh.
Në rast se nuk ka klube të interesuara për transferimin e tij, atëherë Beshiktashi do të propozojë shkëputjen e kontratës duke ia paguar rrogën e plotë.
Rashica në vitin 2023 u transferua te Beshiktashi nga Nowrich City për 5 milionë euro.