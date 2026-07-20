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Botërori 2026 hyn në histori me numrin rekord të golave

Kupa e Botës 2026, e cila u mbyll të dielën me triumfin e Spanjës 1:0 ndaj Argjentinës pas vazhdimeve në finale, do të mbahet mend jo vetëm për kampionin e ri, por edhe për rekordet historike që solli.

Ky ishte Botërori i parë në histori me pjesëmarrjen e 48 kombëtareve, duke rritur ndjeshëm numrin e ndeshjeve dhe spektaklin gjatë turneut.

Si rezultat, edicioni i zhvilluar në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë vendosi një rekord absolut me 308 gola të shënuar, më shumë se çdo Kupë Bote e mëparshme.

Rekordi i mëparshëm i përkiste Botërorit të Katarit në vitin 2022, ku u realizuan 172 gola, ndërsa tani shifra është rritur me plot 136 gola, duke e bërë edicionin e vitit 2026 më produktivin në historinë e garës.

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