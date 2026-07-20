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Tottenhami rivalizon Leipzigun për Asllanin

Përkundër që Leipzigu po vlerësohet favorit për Fisnik Asllanin, një skuadër nga Premier League e Anglisë po i rivalizon gjermanët për sulmuesin e Kosovës.

Bëhet fjalë për Tottenhamin, ekip që është futur në garë papritmas për Asllanin pas kërkesës së trajnerit Roberto De Zerbi.

Thuhet se De Zerbi po e sheh Asllanin si përforcim të duhur për sulmin dhe Tottenhami është gati të ofrojë 30 milionë euro për kartonin e tij.

Ditë më parë, u raportua në Gjermani se Asllani do t’i bashkohet Leipzigut, ekip me të cilin ka arritur marrëveshje dhe është në pritje të dritës së gjelbër nga Hoffenheimi.

23-vjeçari shkëlqeu në sezonin e fundit te Hoffenheimi, i cili ishte edhe sezoni i tij i parë në elitën e futbollit gjerman.

Në 35 paraqitje në të gjitha garat për Hoffenheimin, Asllani ka shënuar 11 gola dhe ka bërë 10 asistime kurse ka kontratë deri në vitin 2029.

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